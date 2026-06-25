Météo : entre orages et canicule, quel temps va-t-il faire ce week-end ?

Cette semaine, la France est touchée par l'une des canicules les plus violentes de son histoire. Dans les prochains jours, la météo sera mêlée de chaleur et d'orages.

Des températures qui vont progressivement baisser sous l'influence des orages. La France est actuellement en train de subir l'une des canicules les plus violentes de son histoire. Avec des températures dépassant largement les 40 °C dans de nombreuses villes françaises, les derniers jours ont été été vécus au rythme des vigilances rouges et des records de chaleur battus.

Dans les prochains jours, les températures vont progressivement baisser mais des orages sont également attendus dans de nombreux départements.

une baisse progressive des températures

Ainsi, selon les prévisions de Météo-France, l'épisode orageux arrivera dans un premier temps dans la partie nord du pays ce samedi 27 juin, dans la matinée. Puis, dans l'après-midi puis la soirée, l'épisode orageux devrait se propager sur la partie sud du pays. Au niveau des températures, la chaleur sera toujours au rendez-vous pour commencer le week-end avec un mercure dépassant les 35 °C dans de nombreuses villes.

Les prévisions du samedi 27 juin : @Météo-France&nbsp;

Dimanche, sous l'impulsion de cet épisode orageux, les températures vont enfin baisser, repassant notamment sous la barre des 30 °C dans de nombreux départements de la partie nord du pays. Il fera notamment 29 °C à Paris, 25 °C à Lille ou encore 20 °C à Brest. Dans la partie sud en revanche les températures devraient rester élevées avec des orages attendus, notamment à Lyon et Toulouse.

Les prévisions du dimanche 28 juin : @Météo-France

Des températures plus en adéquation avec les normales de saison sont prévues à partir du lundi 29 juin sur une grande majorité de la France.