Narbonne : Louis, 17 ans, lynché à mort lors d'un guet-apens, cinq suspects mis en examen pour tentative d’assassinat

Louis, un jeune homme de 17 ans a succombé à ses blessures après avoir été passé à tabac par un groupe de jeunes à Narbonne. Cinq personnes, dont trois étaient mineurs, ont été arrêtées et mises en examen pour tentative d'assassinat. Une vidéo d'une violence inouïe a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Des images qui glacent le sang. Louis, un jeune homme de 17 ans est mort sous les coups de ses agresseurs, succombant à ses blessures ce mardi 23 juin. Le jeune homme est tombé dans un guet-apens vendredi soir dernier du côté de Narbonne.

Après l'avoir passé à tabac, un groupe de jeunes a laissé Louis pour mort sur un chantier de la ville. Le jeune homme a été découvert dans un état très grave le lendemain par un ouvrier du chantier, a confié à CNEWS une source policière. Les images de cette agression d'une extrême violence ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Une vidéo terrifiante qui a permis l'identification de 5 personnes, qui ont depuis été mises en examen pour tentative d'assassinat.

🚨 La famille de Louis a autorisé la diffusion des images du lynchage afin de contester la version de certains médias parlant d’une simple « rixe ». Malgré la douleur, ses proches refusent l’anonymat et veulent que la vérité soit connue. (@Jules_Laurans)



https://t.co/uVBHeB6Z7d — Frontières (@Frontieresmedia) June 24, 2026

«Une avalanche de coups»

La famille de la victime a décrit les faits avec plus de précisions à Jules Laurans, rédacteur en chef de Frontières : «Aux alentours de 23h30, à Narbonne, sur un chantier, Louis va être lynché à coups de pied à la tête. C’est une avalanche de coups qui s’abat sur le jeune homme de 17 ans. Les violences infligées sont telles qu’elles vont le plonger dans le coma. Louis sera retrouvé dans un état critique par des ouvriers et transporté en urgence à l’hôpital. Il décédera de ses blessures ce mardi 23 juin après-midi», a expliqué le journaliste dans un tweet.

J’ai échangé avec la famille de Louis cet après-midi. Ce jeune homme a été tabassé et lynché à mort par cinq individus dans la nuit du 19 au 20 juin. Je vous raconte cette affaire à travers les témoignages des proches de Louis, ainsi que les premiers éléments connus sur ce qu’il… pic.twitter.com/RFVkcnAo6A — Jules Laurans (@Jules_Laurans) June 24, 2026

«La scène, d’une extrême barbarie, a été filmée par les individus commettant l’agression. Ils se filment également sur une seconde vidéo en train de s’extasier devant le corps agonisant de Louis. Les jeunes qui lui ont infligé cela sont, selon la famille, "des jeunes qu’il fréquente depuis quelques mois et avec lesquels il rencontre des difficultés"», a-t-il ajouté.

un acte probablement prémédité

Les autorités de la ville de Narbonne se sont rapidement emparées de l'affaire : «Les éléments recueillis laissent penser que ces faits d'une extrême gravité étaient prémédités et que les mis en examen avaient tendu un guet-apens à la victime en l'attirant dans un chantier pour le battre à mort», a détaillé le magistrat, Jean-Philippe Rey lors d'une conférence de presse.

Le jeune homme, lors de sa prise en charge par les pompiers, présentait notamment «de multiples hématomes au visage ainsi que divers saignements au niveau de la bouche et du nez», a décrit le procureur de Narbonne.

Les cinq suspects, identifiés grâce à des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, ont rapidement été interpellés et placés en garde à vue avant d'être présentés mardi à un juge d'instruction, qui les a mis en examen pour tentative d'assassinat.

C'est lors de leur passage devant le juge d'instruction que «le décès de la victime a été porté à la connaissance du parquet».