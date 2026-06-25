Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Météo-France a placé treize départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce vendredi 26 juin.

Des perturbations très attendues. Treize départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce vendredi 26 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance orages : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, l’Isère, le Lot-et-Garonne, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres et la Vienne.

En parallèle, Météo-France a maintenu 61 départements en vigilance rouge canicule, 25 en vigilance orange et 10 en vigilance jaune.

Sur le même sujet Canicule : l'épisode actuel pourrait être d'«une durée et une sévérité identiques à 2003», alerte Météo-France Lire

Les orages qui ont commencé à éclater dans la nuit de jeudi vont entraîner une baisse progressive des températures dès ce vendredi en provenance de la façade atlantique.  
 

Météo-Francevigilance météoorages

À suivre aussi

Canicule : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Orages : voici les 36 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Canicule : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités