Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé treize départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce vendredi 26 juin.

Des perturbations très attendues. Treize départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce vendredi 26 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance orages : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, l’Isère, le Lot-et-Garonne, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres et la Vienne.

En parallèle, Météo-France a maintenu 61 départements en vigilance rouge canicule, 25 en vigilance orange et 10 en vigilance jaune.

Les orages qui ont commencé à éclater dans la nuit de jeudi vont entraîner une baisse progressive des températures dès ce vendredi en provenance de la façade atlantique.

