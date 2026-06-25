Orages : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Dans son bulletin de 16h ce jeudi, Météo-France a placé trente-et-un départements en vigilance jaune orages pour la journée du vendredi 26 juin.

Des perturbations très attendues. Trente-et-un départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce vendredi 26 juin.

©Météo-France

Il s’agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Calvados, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corse-du-Sud, des Côtes-d’Armor, de la Dordogne, de l’Eure, du Gers, de la Gironde, d’Ille-et-Vilaine, d’Indre-et-Loire, de l’Isère et des Landes.

A cette longue liste s'ajoutent la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l’Orne, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, le Var, la Vendée et la Vienne.

En parallèle, Météo-France a maintenu 61 départements en vigilance rouge canicule, 25 en vigilance orange et 10 en vigilance jaune.

Selon Météo-France, pour la journée du vendredi 26 juin, «quelques averses orageuses sont attendues vers les Ardennes l'après-midi, et sur le relief des Pyrénées, des Alpes, du Jura et de la Corse. Les orages sont parfois sur le massif alpin. Un léger rafraichissement des températures s'amorce par la façade atlantique».

