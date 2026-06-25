Orages : voici les 36 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 36 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce jeudi 25 juin.

Le ciel va gronder dans ces régions. Trente-six départements sont soumis à une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce jeudi 25 juin.

© Météo-France

Sont concernés : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ariège, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Creuse, l’Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère et le Jura.



Mais aussi, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l’Orne, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn-et-Garonne le Var, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne.

Ces vigilances orages prévues par Météo-France sont le premier pas vers une baisse des températures. En effet, l’institut météorologique a indiqué que «jeudi sera encore une journée suffocante» avant «une baisse des températures progressive par la façade atlantique» ce vendredi.