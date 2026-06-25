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Parc des Princes : le futur du stade du PSG se dessine ce jeudi à la mairie de Paris

Le Paris-Saint Germain dispose d'un bail long au Parc jusqu'en 2044. [Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un comité de pilotage relatif à une possible vente du Parc des Princes se tient ce jeudi 25 juin entre la mairie de Paris, le PSG et d'autres partenaires. Ces dernières semaines, l’édile de la capitale Emmanuel Grégoire a renoué le dialogue avec le club doublement champion d’Europe. 

Un dossier qui n’en finit plus. Ce jeudi, un comité de pilotage chargé de discuter d’une éventuelle vente du Parc des Princes doit se réunir. Celui-ci réunit la mairie de Paris, mais aussi le Paris Saint-Germain

Depuis l'élection d'Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, en mars, les discussions ont repris entre les deux parties sur l'avenir de l'enceinte historique du PSG, propriété actuelle de la ville.

Le PSG, plus puissant que jamais avec deux Ligues des champions remportées d'affilée, estime que la construction ou l'aménagement d'un grand stade est indispensable à sa croissance. Mais il refuse d'investir dans le Parc des Princes s'il n'en devient pas propriétaire. 

Le club parisien, qui dispose d'un bail long au Parc jusqu'en 2044, garde en option la construction d'un nouveau stade à Massy (Essonne) ou à Poissy (Yvelines). Ces deux hypothèses restent d'actualité pour le PSG, qui prendra une décision finale à l'automne prochain.

Plusieurs intermédiaires 

D'autres partenaires publics seront présents, dont l'État, par le biais de la préfecture de région Île-de-France et la préfecture de police, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, le département des Hauts-de-Seine, l'établissement public Grand Paris Seine Ouest et les mairies du 16e arrondissement et de Boulogne-Billancourt. 

Mi-avril, le PSG s'est dit «disposé à rouvrir des discussions» avec la mairie de Paris alors que le Conseil de Paris venait de mandater le maire socialiste pour reprendre le dialogue.

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Pour le club, «la proposition d'intégration du Parc des Princes dans un programme plus large de réaménagement de la Porte de Saint-Cloud, porté par la Mairie, constitue également une perspective nouvelle à explorer», avait indiqué le club dans un communiqué. 

Depuis son élection, Emmanuel Grégoire a été vu à plusieurs reprises au côté de Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Il a aussi rencontré les supporters du Collectif ultra Paris (CUP).

Parc des PrincesPSGMairie de Paris

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