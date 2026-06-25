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Présidentielle 2027 : Edouard Philippe s’invite dans 1.000 appartements pour exposer son programme

Le candidat d'Horizons Edouard Philippe face au candidat du Rassemblement national Jordan Bardella serait le duel préféré des Français au second tour de la présidentielle. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le candidat à la présidentielle Edouard Philippe participera ce jeudi à plus de 1.000 réunions d’appartement en simultanées. L’occasion pour le patron d’Horizons de s’adresser au plus grand nombre avant son meeting du 5 juillet.

Ambiance «apéro-zoom» pour Edouard Philippe. Ce jeudi, le patron d’Horizons, candidat à la présidentielle, s’invite dans 1.000 foyers, en visio, pour échanger, avec eux, quant à son projet pour 2027. 

Installé dans son canapé, le maire du Havre dupliquera sa parole, dès 20 heures, avec pour objectif d’échanger, à distance, avec près de 10.000 personnes. «Cette initiative permet de toucher plus d’électeurs potentiels et de s’adresser à des gens qui ne sont pas encore décidés de leur vote», a expliqué à CNEWS un membre proche de l’entourage d’Edouard Philippe. 

S’il a déclaré sa candidature bien en amont des autres, en septembre 2024, l’ancien Premier ministre entend accélérer sa campagne ces prochains jours. Le 5 juillet prochain, Edouard Philippe tiendra à son tour un meeting, à l’Adidas Arena, à Paris. 

Plusieurs responsables politiques ont alerté sur le risque qu’une multitude de candidatures au sein du camp présidentiel conduise à un second tour entre La France insoumise et le Rassemblement national. Malgré le lancement en campagne de Gabriel Attal et de Bruno Retailleau, Edouard Philippe reste néanmoins en tête des sondages parmi les candidats du centre et de la droite. Le maire du Havre a par ailleurs exclu toute participation à une primaire.

Un duel avec le RN

Sa candidature face à celle candidat de Jordan Bardella serait le duel préféré des Français au second tour de la présidentielle, devant celui qui opposerait Edouard Philippe à Marine Le Pen, selon un sondage de l'institut Ifop publié mercredi. 

Sur le même sujet Présidentielle 2027 : «Pour faire avancer le pays, il faut un grand rassemblement de la droite et du centre», estime Edouard Philippe Lire

Environ 45% des Français souhaitent voir s'affronter au second tour le premier chef de gouvernement d'Emmanuel Macron et le président du RN, détaille cette étude pour l'hebdomadaire Marianne. Un total de 39% aimeraient que ce soit la cheffe de file des députés RN Marine Le Pen face à Edouard Philippe, et autant souhaiteraient un duel entre le patron de Renaissance Gabriel Attal et Jordan Bardella.

Politiqueprésidentielle 2027Edouard Philippe

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