Prix, consommation, écologie, santé... Tout ce qu'il faut savoir avant de climatiser votre logement

Alors que la France fait face à un épisode caniculaire inédit, la question de la climatisation des logements est devenue centrale. Prix d'achat et d'installation, consommation d’énergie, coût environnemental, et risques pour la santé, on fait le point pour vous.

Plus de 40 °C à Paris, près de 44 °C en Vendée ou dans les Landes... Le deuxième épisode caniculaire de l’année bat tous les records de précocité et d'intensité, obligeant les Français à trouver des solutions pour se maintenir au frais. Dans ce contexte, la question d’une climatisation générale du pays est devenue centrale, certains y voyant une solution indispensable, d’autres pointant du doigt le prix, le coût énergétique ou environnemental, ou encore les risques de tomber malade. Entre idées reçues et véritables problématiques, CNEWS démêle le vrai du faux.

La France n’est pas climatisée. C’est un constat implacable étayé par des chiffres : seuls 18 à 26% des logements, à peine 7% des 60.000 écoles, collèges, lycées, ou encore 64% des bureaux d’entreprises disposent d'un système de climatisation, selon les chiffres de l’Agence de la transition écologique (Ademe). C’est environ trois fois moins qu’aux États-Unis par exemple, ou près de 90% des logements sont climatisés. Un retard qui s’explique par plusieurs facteurs dont le prix, mais aussi, selon certains, les coûts énergétiques, environnementaux, et pour la santé.

Prix

Selon le site du fournisseur Engie, le prix d’une climatisation réversible fixe, performante, fournitures et installation incluses, varie entre 2.000 euros et 15.000 euros. Les tarifs divergent le plus souvent en fonction du type d’appareil choisi, de la marque, et du nombre de splits nécessaires (le nombre de pièces à refroidir). Les prix indiqués dans le tableau ci-dessous sont TTC et tiennent compte des standards actuels. Ces tarifs sont sans commune mesure avec le prix d’un climatiseur mobile, entre 200 à 800 euros en moyenne selon les puissances, mais à l’effet limité.

Engie

Consommation énergétique

Concernant la consommation, beaucoup d’idées reçues circulent. En réalité, le coût énergétique dépend grandement de l’isolation du logement. Si votre logement est correctement isolé, un climatiseur fixe consomme généralement moins qu’un chauffe-eau électrique, donc relativement peu. Selon les calculs du fournisseur Engie, une climatisation fixe consomme environ 304 kWh/an (61 euros/an avec un coût du kWh/an de 0,20 euro), contre un peu moins de 500 kWh/an (100 euros/an), pour un chauffe-eau électrique.

En période de canicule, comme c'est le cas actuellement, la facture d’électricité peut donc grimper de 15% à 20% avec l’utilisation d’un climatiseur fixe réversible (qui chauffe également). Mais, en hiver, la même installation permet jusqu’à 30% d’économies, donc l’utilisateur y gagne au final. Selon les fournisseurs, les usagers constatent une baisse de leur consommation électrique de 12% en moyenne sur l’année avec la pose d’une pompe à chaleur réversible, détaille l'Ademe.

Pollution

S'il est vrai d'affirmer que la climatisation fonctionne à l'électricité produite grâce au mix énergétique français, largement décarboné grâce à notre parc nucléaire, ce n'est pas pour autant qu'elle ne produit aucune émission supplémentaire de CO2. Et pour cause : en période de canicule, les besoins en énergie sont tels que le mix énergétique n’est plus décarboné qu’à 92% (contre 99% en temps normal), en raison de l’utilisation de centrales à gaz. La climatisation est donc bien responsable en partie du gaz que l’on brûle, et des émissions de CO2 qui vont avec.

Mais en plus du coût climatique lié à la consommation d’énergie, ce sont les fluides frigorigènes présents dans les équipements qui contribuent encore plus fortement aux émissions de CO2 (environ 1% des émissions totales de la France selon l’Ademe). Concrètement, il s’agit de fluides - parfois sous la forme de gaz - qui permettent la mise en œuvre d'un cycle frigorifique, donc de faire fonctionner la climatisation. Des émissions de gaz frigorigène sont possibles à diverses occasions : fabrication, maintenance, et fuites pendant l'utilisation et en fin de vie.

Au final, selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre relatives aux fluides sont plus de deux fois plus importantes que les émissions liées à la consommation d’électricité. En conclusion, il est faux d’affirmer que la climatisation ne pollue pas du tout, mais elle est peu polluante et les différents systèmes de climatisation affichent des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre bien différentes. A noter que le climatiseur mobile, souvent présent chez les particuliers, est celui qui affiche le plus bas rendement énergétique.

Santé

Reste la question de la santé, qui fait aussi l’objet de nombreux débats contradictoires. Et pourtant : non, l’air froid envoyé par la climatisation ne rend pas malade en tant que tel. En revanche, ce type d’appareil peut contribuer «indirectement» à l’apparition de problèmes de santé puisqu’il réduit l’humidité de l’air, et donc assèche les muqueuse (nez, yeux, gorge…), ce qui peut entraîner des irritations et des envies d’éternuer. Par ailleurs, en cas de mauvais entretien, des moisissures et des bactéries peuvent apparaître et provoquer des infections respiratoires.