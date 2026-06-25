Projet de salle de sport Imane Khelif près de Lyon : la Région dit non face à la polémique

Dans le cadre d'un projet sur l'égalité fille-garçon, des élèves d'un lycée de Meyzieu, près de Lyon (Rhône), souhaitaient attribuer le nom de la boxeuse algérienne Imane Khelif pour une salle de leur établissement. La région a refusé ce jeudi, à l'issue d'un vote.

Des élèves ont voulu donner le nom de la boxeuse algérienne Imane Khelif, cible d'attaques récurrentes sur sa féminité, à une salle de leur lycée de Meyzieu (Rhône), dans le cadre d'un projet sur l'égalité fille-garçon. Cependant, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par LR, a finalement refusé ce jeudi 25 juin, lors d'un vote sur la «dénomination de son patrimoine».

Des «règles» à suivre avant de baptiser les lycées publics ou les équipements sportifs de la région ont été adoptées par une majorité de conseillers régionaux, dont les élus LR et RN, contre l'opposition de gauche qui a dénoncé une «police des pensées». C'est une mesure «de bon sens tout simplement, parce qu'on ne pourrait pas rester dans un désordre où chacun irait de sa petite idée», a plaidé le président de la Région, Fabrice Pannekoucke lors des débats.

En vertu du nouveau texte, ne pourront être retenus que des noms «consensuels, dignes et fédérateurs», avec une priorité aux noms de lieux de la région, éventuellement aux personnalités décédées au parcours «rassembleur». Si des personnalités vivantes sont envisagées, «elles devront avoir donné leur accord, être de nationalité française et entretenir un lien fort avec nos territoires».

un vote critiqué par la gauche

Médaillée d'or lors des JO de Paris, lmane Khelif est née fille mais est naturellement porteuse du gène SRY considéré comme indicateur de masculinité, et présente donc un excès d'hormones masculines, ce qui lui a valu de violentes attaques sur son genre.

Le choix des lycéens de Meyzieu a suscité le même type d'attaques, affirme l'élu écologiste Axel Marin : «L'ensemble des élèves et de la communauté éducative a été heurté, insulté, menacé en ligne.» Son confrère communiste Boris Bouchet a dénoncé une «police des dénominations». Il suffit qu'une «polémique soit fabriquée pour qu'un projet devienne impossible.»

«Nous approuvons cette idée qui vient d'ailleurs de nous», s'est en revanche réjoui Benoît Auguste, pour le RN. «Donner le nom d'un espace à une représentante étrangère dont le palmarès interroge les principes d'équité sportive et dont le pays crache allègrement sur la France», relevait, selon lui, d'un «agenda idéologique».