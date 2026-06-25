«Prom 14» : quelle est cette pièce de théâtre sur les victimes de l'attentat du 14 Juillet 2016 à Nice ?

Dix ans après l’effroyable nuit du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice où il a perdu sa fille Amie, Thierry Vimal propose ce jeudi une pièce de théâtre «Prom 14», adaptée de son journal de bord tenu durant le long procès de l’attentat.

Les planches du théâtre comme exutoire. Dix ans après l'attentat de Nice qui a fait 86 morts et des centaines de blessés sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016, Thierry Vimal, le père d'Amie, 12 ans, qui est décédée cette soirée-là, met en scène ses chroniques judiciaires dans une pièce de théâtre baptisée «Prom 14».

L'écrivain propose d’adapter en seul-en-scène quelques morceaux choisis de ses chroniques ce jeudi et jusqu'au 27 juin à la Semeuse à Nice. C'est en 2022, lorsqu'il est partie civile et spectateur assidu du procès antiterroriste qui se tient à Paris entre septembre et décembre, que Thierry Vimal tient une chronique régulière des audiences sous la forme de poèmes en vers libres : «Ça passe crème».

«Notre intention n’est certainement pas de plonger le public au cœur de l’horreur, même si quelques tableaux se doivent de l’évoquer. Il s’agit plutôt de faire vivre au spectateur la chronologie des différentes séquences de l’audience, depuis son ouverture jusqu’au verdict, l’invitant à découvrir le déroulement et l’atmosphère d’un procès antiterroriste historique, à travers une vision décalée», souligne Thierry Vimal.

L'histoire d'un deuil impossible

La pièce de théâtre, mise en scène par Jonathan Gensburger et interprétée par Julien Storini dans le rôle de Thierry Vimal, aborde des aspects méconnus de l’audience, de l’enquête et de l’attentat, à travers une galerie de personnages marquants. Mais c'est surtout l'histoire du deuil impossible d'un père, d'un drame national et de sa réponse judiciaire.

«À la seconde où j’ai eu fini de lire les chroniques de Thierry, j’ai su que je devais travailler avec lui. Son texte, c’est un coup de poing dans le ventre et dans la gueule. C’est fin, drôle, politique, grinçant, bouleversant et révoltant. Thierry croque comme un dessinateur de procès, les ambiances, les gens, les faits. Son œil aiguisé et redoutable ne laisse rien passer, traque l’hypocrisie et écrabouille le politiquement correct», explique Jonathan Gensburger.

Après un galop d'essai parisien et ces trois représentations niçoises, le trio espère pouvoir jouer «Prom 14» ailleurs.