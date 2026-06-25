Qui est Dominique Delattre, l'un des fugitifs français les plus recherchés par Europol, interpellé mercredi à Séville ?

Dominique Delattre, dit «la Vioque», a été interpellé ce mercredi par Europol. Ce braqueur nîmois était activement recherché par les autorités européennes après s’être enfui de prison, en 2000.

Celui qu’on surnomme «la Vioque» était dans le viseur de toutes les polices d’Europe. Mercredi 24 juin, Dominique Delattre a été interpellé à Séville, en Espagne, lors d’une opération conjointe d'Europol, l’agence spécialisée chargée de lutter contre le terrorisme, la cybercriminalité et le narcotrafic.

Visé par un mandat d’arrêt européen, l’intéressé figurait sur la liste des criminels les plus recherchés du Vieux Continent. Dominique Delattre sera remis aux autorités françaises au terme de la procédure en cours, selon les informations de nos confrères de France 3 Occitanie.

Ce braqueur chevronné, membre d’un gang nîmois, était devenu tristement célèbre en participant à l’attaque à main armée d’un fourgon blindé, dans l’Hérault, le 3 octobre 1997. Dominique Delattre et plusieurs complices avaient pris d’assaut une camionnette de transport, à Baillargues, blessant grièvement un convoyeur de fonds. Pour ces faits, il avait été condamné à 20 ans de réclusion.

Une évasion spectaculaire

Incarcéré à la maison d’arrêt de Nîmes, il a passé trois années derrière les barreaux avant de s’évader avec l’un de ses compagnons de détention. Le 25 août 2000, tous deux «ont escaladé un grillage pour accéder au chemin de ronde, d'où ils ont utilisé des échelles de corde, envoyées par des complices postés à l'extérieur, pour gagner le sommet du mur d'enceinte», racontait Le Parisien à l’époque des faits.

Dominique Delattre et ses complices s’étaient enfuis dans une Peugeot 406 volée, laquelle a été vue pour la dernière fois quittant l'aire d'autoroute de Milhaud sur l'A9. L’arrestation survenue ce mercredi met ainsi un terme à une cavale d’une durée de vingt-six ans.

Si «la Vioque» ne figure plus dans la liste des fugitifs les plus recherchés du continent, deux Français sont encore activement recherchés par Europol. Il s’agit de Mohamed Ounis Mordjane, recherché pour meurtre et narcotrafic, et Karim Ouali, recherché pour meurtre.