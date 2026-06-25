Souveraineté alimentaire, natalité, audiovisuel public… Que contient la niche parlementaire de l’UDR ?

La niche parlementaire du groupe de l’UDR (Union des Droites pour la République) se tient ce jeudi 25 juin. Les députés d’Eric Ciotti vont présenter onze textes à l’approbation de l’Assemblée nationale.

La dernière de cette année parlementaire. Ce jeudi 25 juin, les députés du groupe de l’UDR défendent leur niche parlementaire à l’Assemblée nationale. Au total, onze textes doivent être débattus dans l’Hémicycle.

Toutefois, l’ensemble de ces textes n’aura pas le temps d’être examiné. En effet, le règlement de l’Assemblée nationale prévoit qu’une niche parlementaire prend automatiquement fin à minuit, quelle que soit l’avancée des débats.

Rendre la France autonome pour la production décarbonée d’engrais azotés

Le premier texte défendu lors de cette niche parlementaire est porté par le député ardéchois Vincent Trébuchet. Ce dernier a pour ambition d’assurer l’autonomie stratégique de la France en matière de production décarbonée d’engrais azotés.

En effet, Vincent Trébuchet a estimé dans les motifs de sa proposition de loi que «la souveraineté alimentaire de la France repose en premier lieu sur la capacité de ses agriculteurs à produire». Or, la production passe également par l’utilisation d’engrais.

Ces engrais azotés peuvent être d’origine organique ou minérale, ce qui en font de bonnes solutions écologiques pour l’agriculture. Pour le moment, la France ne couvre qu’à hauteur de 33% ses besoins en la matière. Le texte défendu par l’UDR entend encourager et soutenir la production française.

La proposition de loi de Vincent Trébuchet a été rejetée par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Rendre transparent le calcul des contributions aux écoles privées

C’est le député Maxime Michelet qui défendra le deuxième texte de cette niche parlementaire. Sa proposition de loi a pour ambition de «rendre visible, de manière transparente, dans les documents comptables des communes», le calcul des contributions accordées aux établissements d’enseignement privés sous contrat d’association.

Le député de la Marne a rappelé que les écoles privées sous contrat participent au service public de l'éducation et doivent donc être financées par les collectivités locales de la même manière que les écoles publiques.

Le texte a été adopté par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Mettre en place une politique nataliste ambitieuse

Le troisième texte proposé aux députés lors de cette niche parlementaire est porté par Bartolomé Lenoir. La proposition de loi souhaite la mise en place d’une politique nataliste ambitieuse afin de stopper le déclin démographique qui touche la France.

Le député de la Creuse estime que cette politique doit toucher à plusieurs secteurs. Celui de l’éducation avec un effort massif sur les modes de garde et la fin des fermetures des classes et d’écoles, mais aussi celui des finances avec la mise en place d’une fiscalité incitative qui soutient les familles, la revalorisation des aides à la naissance ou encore la restauration de l’universalité des allocations familiales.

Prévenir les conflits d’intérêts dans l’audiovisuel public

Charles Alloncle reprend son cheval de bataille en défendant le quatrième texte de cette niche parlementaire de l’UDR. Le député, ancien rapporteur de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, souhaite renforcer les contrôles déontologiques sur certains dirigeants et responsables qui décident de l'attribution de contrats à des sociétés de production.

Le député de l’Hérault a rappelé que l'audiovisuel public reçoit près de 4 milliards d'euros de financements publics chaque année et que cette somme justifiait des exigences élevées en matière de transparence et de contrôle que celles déjà en place.

La proposition de Charles Alloncle a été rejetée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Lutter plus efficacement contre les squats

Le député Olivier Fayssat porte le cinquième texte de cette niche parlementaire. Sa proposition de loi vise à prévenir les occupations sans droit ni titre, c’est-à-dire les squats, en encadrant la souscription des contrats essentiels.

Ainsi, l’UDR propose d'empêcher les occupants illégaux de souscrire facilement des contrats d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone ou d'Internet, pour éviter leur installation durable dans le logement squatté.

La commission des affaires économiques a adopté l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

Lutter contre les mariages simulés ou arrangés

Déjà présentée lors de la niche parlementaire 2025, la proposition de loi visant à lutter contre les mariages simulés ou arrangés avait été un échec l’an dernier et devait être présentée au tout début de cette journée d’initiative parlementaire de l’UDR. Pourtant le texte d’Eric Michoux est relégué à la sixième position.

Une place peu enviable pour le texte puisque lors de la précédente niche parlementaire, les députés n’avaient pas pu aller au-delà du troisième. Il se pourrait donc que la proposition ne soit pas étudiée faute de temps.

Cette dernière prévoit de renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public afin de leur permettre de refuser de célébrer un mariage s’ils jugent que ce dernier n’est pas fondé sur la volonté d’union.

Protéger les entreprises des fonds vautours

En septième position, c’est la proposition de loi de Gérault Verny qui va être étudiée si le temps le permet. Elle a pour ambition de mieux encadrer les OCABSA, un mécanisme financier utilisé par certaines entreprises cotées en bourse pour obtenir rapidement de l'argent lorsqu'elles ont des difficultés à se financer autrement.

L’UDR souhaite donc que les OCABSA, qui sont parfois nécessaires mais qui provoquent souvent une forte chute du cours des actions, obtiennent un agrément et soient soumis à des règles de conduite et de surveillance.

Garantir l’unité de la Nation

La benjamine de l’Assemblée nationale, Hanane Mansouri, défend en huitième position un texte visant à «refonder le modèle d’intégration français pour bâtir le Grand Rassemblement et garantir l’unité de la Nation».

Dans l’exposé des motifs, la députée de l’Isère estime que la France connaît une crise de cohésion nationale. Pour contrer cette dernière l’Assemblée nationale doit faire de l'intégration un objectif prioritaire mais également renforcer le rôle de l'école dans la transmission de l'identité nationale et lutter contre les phénomènes de séparation communautaire.

Placé vers la fin de la niche parlementaire, le texte a peu de chances d’être étudié.

Développer les circuits de proximité dans la restauration collective publique

L’UDR présente un second texte visant à renforcer la souveraineté alimentaire française. La proposition de loi défendue par Sophie Ricourt Vaginay a pour ambition de développer les circuits de proximité dans la restauration collective publique.

La députée des Alpes-de-Haute-Provence estime que le texte va dans le sens des objectifs de l’Union européenne et permettra de réduire l’empreinte carbone, tout en garantissant une sécurité alimentaire renforcée.

Le texte, placé en neuvième position, a été rejeté par la Commission des Affaires économiques.

Exonérer les primes accordées par l’obtention de la médaille honorifique du travail

En avant-dernière position de la niche parlementaire, l’UDR va défendre une proposition de loi visant à établir l’exemption d’impôt pour les primes accordées par l’obtention de la médaille honorifique du travail.

Alexandre Allegret-Pilot, qui porte le texte à l’Assemblée nationale, a estimé que la gratification associée à la médaille d’honneur du travail devrait avoir le même régime fiscal que les autres distinctions honorifiques qui restent exonérées d’impôt sur le revenu.

La proposition de loi a été rejetée en commission des Finances et ne sera très vraisemblablement pas étudiée.

Suspendre le regroupement familial

La dernière proposition de loi soumise par l’UDR est plus symbolique qu’autre chose puisque les députés n’auront pas le temps nécessaire de l’examiner avant la fin de la niche. Portée par Bartolomé Lenoir, elle prévoit de suspendre le regroupement familial.

Ainsi, les députés souhaitent que cette suspension soit testée, comme cela a été le cas en Allemagne en juin 2025 pour deux ans, avant la remise d’un rapport et une éventuelle pérennisation de la suspension.

Le texte a été rejeté dans son ensemble par la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.