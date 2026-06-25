«Tout le monde s’en fout !» : la sortie de Yann Barthès sur les personnes qui vivent sous les toits durant la canicule vivement critiquée sur les réseaux

Après avoir ironisé sur les habitants des appartements situés sous les toits, dans son émission Quotidien, mercredi soir, l'animateur Yann Barthès a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, où il est accusé de mépriser une partie des Français.

Une blague de mauvais goût pour de nombreux internautes. Alors que la canicule touche la France et ses habitants depuis plusieurs jours, avec 72 départements placés en vigilance rouge par Météo-France ce jeudi 25 juin, Yann Barthès n’a pas manqué de réagir à cet épisode de chaleur exceptionnel. Mais une séquence diffusée dans son émission Quotidien sur TMC a rapidement déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux.

En ouverture de l’émission mercredi 24 juin au soir, l’animateur en a profité pour ironiser sur le traitement médiatique de la canicule. «Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. Bon, c’est rare d’ailleurs de vivre un événement universel, on est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud, il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous», a-t-il déclaré.

Mais là où la polémique commence, c'est à la suite de cette intervention. «Enfin non, il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que toutes les autres. Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et ils le précisent. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car j’habite sous les toits ! Tout le monde s’en fout !», ajoute Yann Barthès.

Séquence lunaire sur Quotidien où depuis son plateau climatisé, Yann Barthès se moque des personnes qui vivent sous les toits et nous explique que riches et pauvres sont égaux face à la canicule pic.twitter.com/DS2fZfPb82 — Mr. Propagande (@MrPropagande) June 24, 2026

Rapidement relayé sur les réseaux sociaux, l’extrait, dans lequel l’animateur ironise sur les habitants des logements vivant sous les toits, a été massivement partagé et visionné, suscitant de nombreuses réactions.

La gauche monte au créneau

Face à cette séquence, plusieurs responsables politiques de gauche ont dénoncé les propos de l’animateur jugés méprisants à l'égard des Français les plus modestes. Sur son compte X, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée LFI, Clémence Guetté, a fustigé ce qu’elle nomme «l’indécence des privilégiés». «Non, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne lors de la canicule. Oui, les plus modestes sont légitimes à dire leur colère parce qu’ils sont les premiers touchés. Courage à toutes et tous», a-t-elle écrit.

De son côté, le secrétaire général du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, William Martinet, a qualifié les propos de l’animateur comme «absolument indignes». «Une telle déclaration relève d'un niveau de déconnexion stratosphérique. Elle est une insulte envers les milliers de femmes, d'hommes et d'enfants pour qui la journée n'est pas un simple inconfort, mais une question de vie ou de mort», a-t-il ajouté.

Au-delà des réactions politiques, de nombreux internautes ont dénoncé une forme de mépris social, rappelant que les appartements situés sous les toits, qualifiés de «bouilloires thermiques», figurent parmi les logements les plus exposés aux températures extrêmes lors d’épisodes caniculaires.

À Paris notamment, les nombreuses toitures en zinc emmagasinent fortement la chaleur et peuvent dépasser largement la barre des 40 degrés sous l'effet du soleil.