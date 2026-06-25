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Var : un animateur du périscolaire suspendu après des soupçons d'attouchements

Une autre enquête préliminaire a été ouverte après qu'une main courante a été déposée en mai 2026. [ANTOINE LORGNIER / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE VIA AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Un animateur du périscolaire est suspendu de ses fonctions depuis février à Hyères (Var), après des soupçons d'attouchements sexuels. Deux plaintes ont été déposées contre cet animateur.

Un nouveau cas alarmant. Un animateur du périscolaire a été suspendu depuis février à Hyères (Var) après une plainte pour des soupçons d'attouchements sexuels, a annoncé ce jeudi le parquet de Toulon, l'enquête se poursuivant avec une deuxième plainte d'une autre famille, inscrite au même centre. 

L'animateur de ce centre périscolaire d'une école primaire, interrogé a «totalement» contesté «les faits», en lien avec cette première plainte déposée par la mère d'un garçon de cinq ans, a indiqué le procureur de Toulon Raphaël Balland dans un communiqué.

«Recueillis par sa mère», les propos du garçon pouvaient «laisser penser qu'il avait été victime d'attouchements à caractère sexuel», a détaillé le procureur. Le parquet a également évoqué les procédures enclenchées : audition de l'enfant par une enquêtrice spécialisée, examens médicaux et psychologiques de l'enfant, examen psychiatrique du mis en cause, auditions de témoins. 

Même si l'enquête administrative n'a apporté «aucun élément pouvant laisser penser que le mis en cause avait commis les faits reprochés», le parquet demandait à recevoir la procédure pour «procéder à un examen approfondi du dossier». 

Une autre enquête ouverte

Une autre enquête préliminaire a été ouverte après qu'une main courante a été déposée en mai 2026 par une mère ayant déclaré qu'un animateur «aurait eu un comportement déplacé à l'égard de sa fille de 6 ans». «Sans dénoncer des gestes de nature sexuelle», cette mère «soupçonnait que l'animateur concerné soit le même», après avoir eu vent de la première plainte. 

L'affaire a provoqué des remous sur les réseaux sociaux, «de très nombreux messages de haine et de menaces de mort» visant l'animateur mis en cause (mais toujours présumé innocent) et «relayant des affirmations souvent totalement erronées», a regretté le parquet. Un «influenceur» a même diffusé l'identité et la photographie du mis en cause. Il a été entendu ce jeudi par le commissariat de Hyères «puisqu'il était susceptible de se voir reprocher le délit de diffusion d'informations personnelles permettant d'identifier» une personne et de le mettre en danger. 

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La maire d'Hyères, elle-même visée par des «messages diffamatoires et haineux» en ligne, a porté plainte ce jeudi, dit le parquet. Lundi, la mairie de Hyères a rappelé que l'animateur incriminé avait été «immédiatement et à titre conservatoire suspendu de ses fonctions» en février. 

VarAgression sexuelleFranceJustice

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