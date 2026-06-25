Voici (enfin) le nom officiel des habitants du Centre-Val de Loire, onze ans après la création de la région

Après une consultation lancée en mars dernier par le président du Centre-Val de Loire, François Bonneau, les habitants de la région savent désormais officiellement comment ils se nomment. La fin de onze années d'errance...

Il faudra désormais les appeler «Centrevallois» et «Centrevalloises». Si la région Centre-Val de Loire a changé de nom en 2015, les habitants connaissent leur gentilé officiel, onze ans après. L'annonce a été officialisée ce jeudi par François Bonneau, le président (PS) de la région, à l’issue de la séance plénière de la collectivité.

Dans une première phase, jusqu’au 30 mai, les habitants de la région avaient eu l'opportunité de voter pour l’une des dix propositions retenues par le comité du gentilé, coprésidé par François Bonneau et Stéphane Bern. Plus de 27.000 votes avaient été comptabilisés.

Castelvallois, Cœurvallois...

Les trois propositions ayant obtenu les meilleurs scores avaient ensuite été sélectionnées pour un second tour de vote, du 1er au 24 juin. Et le choix final a été tranché entre les Centrevallois, les Castelvallois et les Cœurvallois.

La difficulté de trouver un nom consensuel a été sérieusement considérée par le comité de gentilé. Le but de cette initiative est de «renforcer le sentiment d'appartenance» des habitants à leur région, a admis François Bonneau. Selon le Baromètre des Territoires 2025 de l'institut de sondage Elabe, seuls 57% des habitants se disaient attachés au Centre-Val de Loire. Soit le pire score de tout l'Hexagone, derrière l'Île-de-France (59%) et l'Occitanie (70%).