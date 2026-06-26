Touchée par l'une des canicules les plus importantes de son histoire ces derniers jours, la France va connaître un week-end sous la chaleur.

Des chaleurs toujours extrêmes dans les jours à venir. Si la France a connu un début de semaine placé sous le signe de la canicule et des chaleurs extrêmes, les jours à venir seront du même acabit. Alors que plusieurs départements ont déjà été placés en vigilance rouge canicule pour la journée de vendredi, le week-end à venir s'annonce chaud, notamment ce samedi 27 juin.

En plus des perturbations orageuses annoncées, Météo-France prévoit que la barre des 40 °C sera atteinte du côté d'Auxerre dans l'après-midi ce samedi. Il fera également 39 °C à Vichy, 38 °C à Metz, Strasbourg et Reims et 37 °C à Paris et Lyon.

Prévisions du samedi 27 juin : @Météo-France&nbsp;

Dimanche, en revanche, les températures vont significativement baisser sur une grande partie du pays, notamment dans le nord. Il fera tout de même 35 °C au maximum du côté de Montélimar.