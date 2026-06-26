Agression sexuelle dans une école parisienne : un animateur jugé ce vendredi

Souleymane D., animateur ayant exercé au sein de l'école maternelle Aqueduc, située dans le 10e arrondissement, sera jugé ce vendredi pour des faits d'atteinte sexuelle sur une enfant née en mars 2020.

Nouveau procès en vue dans l'affaire des scandales du périscolaire parisien. Alors que la semaine dernière, un animateur jugé pour harcèlement et agressions sexuelles envers neuf fillettes a été relaxé, la justice planchera, ce vendredi 26 juin, sur un autre cas. Celui de Souleymane D., ayant exercé au sein de l'école maternelle Aqueduc.

Il lui est reproché «une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise», sur une enfant née en mars 2020, «en lui imposant des attouchements au niveau du cou, du dos, du sexe et des fesses».

Le signalement a été effectué le 17 septembre 2025, une semaine après la rentrée en petite section, par la mère de la fille, après avoir constaté des «irritations sur le sexe» de son enfant. Cette dernière lui a raconté que le «docteur» lui avait fait «des piqûres avec les doigts». Un rapprochement a été fait avec un signalement du 8 octobre.

deux autres procès attendus

Deux autres procès sont prévus cet été. Le prochain se déroulera le 31 août, pour des faits d'agressions sexuelles commis au sein de l'école Vigée-Lebrun, dans le 15e arrondissement de Paris.

Une fillette de 6 ans avait raconté à sa mère que «l'animateur Michael M. lui avait touché les fesses». Une plainte a été déposée le 12 janvier 2024. L'enquête a permis d'identifier d'autres enfants susceptibles d'avoir été victimes du même animateur. Chacune a décrit des «attouchements sur les fesses ou sur le sexe, parfois à la suite d'une main dans le dos qui avait descendu ensuite».

Le second procès aura lieu le lendemain, le 1er septembre, pour des faits similaires commis cette fois-ci au sein de l'école Grands Champs, dans le 20e arrondissement. Le suspect, Eden A., mari d'une enseignante, aurait touché «les fesses d'une enfant de 4 ans alors qu'elle était aux toilettes».

À la suite de ce témoignage, plusieurs parents se sont inquiétés d'avoir vu, ou d'avoir entendu leurs enfants se plaindre des «comportements ou propos sexualisés» du compagnon de l'institutrice.