Besançon : dix saluts nazis recensés en six mois au musée de la Résistance et de la Déportation

Depuis le début de l'année, dix saluts nazis ont été recensés au musée de la Résistance de Besançon (Doubs). Des mineurs et un père de famille figurent parmi les personnes mises en cause.

Une hausse qui inquiète la municipalité. Depuis le début de l'année, dix visiteurs ont effectué un salut nazi au musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, soit deux fois plus que sur l'ensemble de l'année 2025, où cinq faits avaient été recensés.

Les auteurs, filmés par les caméras de vidéosurveillance du musée, réalisent «toujours le même geste, dans la même salle, devant un grand drapeau nazi», a indiqué à l'AFP Christine Werthe, adjointe au maire (LR) chargée du patrimoine touristique et de la Citadelle.

Ces incidents ont été évoqués la semaine dernière lors du conseil municipal de Besançon. Tous les groupes politiques ont condamné ces comportements. Pour Christine Werthe, il ne s'agit «ni de provocations anodines, ni de blagues», mais d'actes «graves, contraires à la loi et au pacte démocratique».

L'élue a également annoncé que la municipalité déposerait plainte à chaque nouveau signalement. «La ville portera plainte systématiquement contre les auteurs de tels faits, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Tolérance zéro», a-t-elle assuré, regrettant que certains jeunes «s'amusent sans être conscients de ce qu'ils font».

«faire rire» avec des saluts nazis

Les auteurs de ces gestes «ont indiqué avoir voulu faire rire sans imaginer la portée de leur geste ni les conséquences», a confirmé de son côté à l'AFP la vice-procureure Isabelle Rollet. «Certains ont même pleuré lors de leur audition en prenant conscience de la gravité des faits», a-t-elle ajouté.

Neuf plaintes ont été déposées depuis le début de l'année, contre deux en 2025, selon la magistrate. «Une procédure concerne quatre mineurs en visite au musée avec leur classe, un père de famille et, pour le reste, de jeunes hommes. Parmi ces personnes interpellées, aucune ne présente un profil radicalisé ou une proximité avec l'idéologie néonazie», a-t-elle détaillé.

Alors que Christine Werthe a dit s'interroger sur l'existence d'un éventuel «défi TikTok» sur Internet, la représentante du parquet ne l'a pas confirmé. Cette piste «n'est ressortie de l'audition d'aucun mis en cause», selon elle.

Pour l'heure, des suites judiciaires ont été données à deux dossiers : l'un des mis en cause, qui a présenté ses excuses et reconnu les faits, devra effectuer un stage de citoyenneté, et un autre a bénéficié d'un classement sans suite en raison de son «état mental déficient».