Brevet des collèges 2026 : vers une chute «drastique» des notes en raison des nouvelles règles ?

Plus de 850.000 collégiens passent dès ce vendredi les épreuves du brevet nouvelle formule, marqué notamment par un contrôle continu moins déterminant et un système de notation révisé. Des changements susceptibles d'entraîner une «chute drastique» du taux de réussite.

Rehausser le niveau du brevet. C’était l’objectif affiché par le gouvernement, qui a changé les modalités de cet examen passé par plus de 850.000 collégiens dès ce vendredi. La place attribuée à l’examen est désormais plus importante, et les épreuves, tout comme le mode de calcul de la note, sont différents des années précédentes. En conséquence, le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, s'attend cette année à «une chute assez drastique du taux de réussite».

Si certains oraux du baccalauréat ont été reportés de quelques jours pour faire face à la vague de chaleur exceptionnelle qui touche actuellement la France, le brevet des collèges est bien maintenu, avec la première épreuve, le français, prévue pour ce vendredi matin. Les collégiens pourront, «évidemment», «à tout moment, au cours de l'épreuve», aller se rafraîchir, «de l'eau sera distribuée», a affirmé jeudi sur France 2 le ministre de l'Education nationale.

«On va essayer de créer les conditions optimales ou les moins désagréables possibles pour qu'ils puissent composer. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'ils fassent leurs examens plutôt qu'ils ne les fassent pas ou qu'ils les fassent au mois de septembre», a-t-il ajouté. En 2019, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, avait décidé de repousser de quelques jours le brevet en raison de la canicule, mais à l'époque la moitié des épreuves se tenaient l'après-midi.

Chute «drastique» des notes ?

Cette année, seule l'épreuve de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) est organisée lundi en début d'après-midi, juste après celles d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique (EMC). Les mathématiques sont programmées mardi matin. Ces épreuves finales représentent désormais 60% de la note totale, et le contrôle continu 40%, contre 50% chacun auparavant. «On ne peut plus arriver le jour du brevet en l'ayant déjà», a commenté Edouard Geffray.

Le mode de calcul évolue également. Il ne repose plus sur l'évaluation du «socle commun» de connaissances et compétences sur l'ensemble du cycle 4 (5e, 4e, 3e), mais sur les moyennes obtenues par les élèves dans chaque discipline tout au long de l'année de troisième. Autre nouveauté, l'épreuve de mathématiques comporte désormais une partie spécifiquement dédiée aux «automatismes», qui doit se présenter sous la forme d'une série de questions courtes à traiter sans calculatrice.

Enfin, fini le barème sur 800 points, le brevet sera désormais attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne finale égale ou supérieure à 10/20. En raison des nouvelles modalités, le ministre s'attend cette année à «une chute assez drastique du taux de réussite». «On aura peut-être 75% de réussite au brevet avec beaucoup moins de mentions», contre 85,5% l'an dernier, a-t-il prévenu début avril.

Rehausser le niveau des collégiens

Un durcissement qui vise, selon lui, à mieux préparer les élèves à leur entrée au lycée, alors que le niveau des collégiens français est en baisse, notamment en mathématiques. «On ne peut pas les induire en erreur sur leur niveau. Leur dire la vérité va leur permettre de prendre conscience des efforts à fournir en seconde», a-t-il assuré.

Pour autant, l'obtention du brevet ne conditionne toujours pas l'accès à la classe de seconde. Le ministre, comme sa prédécesseure Élisabeth Borne, n'a pas repris l'idée d'un «brevet couperet», mesure-phare du «choc des savoirs» lancée par l'ancien locataire de la rue de Grenelle, Gabriel Attal, en 2023, qui devait initialement entrer en vigueur en 2027.

Le ministre Edouard Geffray a toutefois affiché son ambition de rehausser le niveau et les ambitions au collège, avec notamment la création d'un concours général dédié, inspiré du prestigieux concours général des lycées, dès l'an prochain.

Il a par ailleurs lancé l'opération baptisée «collège en progrès», avec laquelle 800 établissements où plus de 40% des élèves ont moins de 8 sur 20 en français et en mathématiques au brevet devraient bénéficier de moyens et d'un accompagnement particulier à la rentrée.