Budget 2026 : «L’exécution va être très compliquée», admet le ministre de l’Économie Roland Lescure

Alors que la Cour des comptes a alerté ce jeudi sur la difficile exécution du budget 2026, le ministre de l’Économie et des Finances a reconnu ce vendredi que cela «allait être très compliqué».

Une mauvaise nouvelle pour l'Etat. Le ministre de l'Économie Roland Lescure a réagi ce vendredi 26 juin au rapport de la Cour des comptes sur l’exécution du budget 2026.

«La Cour des comptes a raison, l'exécution 2026, va être très compliquée, et évidemment la préparation du budget 2027 ne va pas être simple», a reconnu le ministre sur France Culture.

En effet, la Cour des comptes a rendu ce jeudi un rapport alarmant sur les finances publiques de la France, la présidente de la première chambre Carine Camby indiquant que «tous les signaux sont au rouge».

Pour le budget 2027, «tout va dépendre de la volonté collective des partis politiques qui se disent de gouvernement de contribuer à un compromis qui ne sera forcément satisfaisant pour personne, si ce n'est au total qu'on aura un budget», a précisé Roland Lescure.

Roland Lescure apporte son soutien à Gabriel Attal

«Il s'agira ensuite de «passer à autre chose : les dix ans qui s'ouvrent, avec de gros débats dont je préfère qu'ils aient lieu sur une piste de décollage sans nids-de-poule», a-t-il ajouté, en référence à la situation des finances publiques.

Roland Lescure a par ailleurs confirmé qu'il soutenait Gabriel Attal en vue de l'élection présidentielle de 2027 : «Je suis membre de Renaissance et je suis évidemment loyal à mon patron de parti qui en est le candidat légitime».

«Et il le dit, je lui dis régulièrement, in fine il faudra un candidat de ce qu'on appelle le bloc central, à l'élection présidentielle. Je souhaite qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal se rassemblent à un moment ou un autre derrière celui qui sera le mieux placé et on fera tout pour qu'il gagne.»