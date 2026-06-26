Canicule : EDF débloque 80 millions d'euros pour équiper les écoles de «systèmes de rafraîchissement»

EDF a annoncé vendredi débloquer 80 millions d'euros pour équiper établissements scolaires, crèches et centres de loisirs «en systèmes de rafraîchissement» pour lutter contre les «épisodes successifs de chaleur».

Une somme importante pour lutter contre les effets directs du réchauffement climatique. EDF a annoncé vendredi débloquer 80 millions d'euros pour équiper établissements scolaires, crèches et centres de loisirs «en systèmes de rafraîchissement» pour lutter contre les «épisodes successifs de chaleur».

Alors que de nombreux territoires français connaissent des épisodes successifs de chaleur, EDF renforce son engagement en mobilisant 80 millions d’euros pour aider les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs à s’équiper de solutions de rafraîchissement. — EDF (@EDFofficiel) June 26, 2026

La moitié de l'enveloppe servira à financer plus de 100.000 équipements (ventilateurs, brumisateurs, climatiseurs mobiles et climatiseurs fixe) dans plus de 10.000 établissements jusqu'à fin septembre 2026, détaille EDF dans un communiqué. Cela prendra la forme d'une prime de 400 euros par équipement, dans la limite de 10 équipements par établissement.

Le reste de l'enveloppe servira pour des primes forfaitaires de 10.000 euros par établissement pour les «aider au financement de projets de rafraîchissement», et ce jusqu'à fin juin 2027.

Depuis le début de l'épisode caniculaire, les écoles, largement mal équipées pour faire face aux grandes chaleurs, sont profondément perturbées. Des parents d'élèves ont parfois eu recours au bricolage pour faire baisser la température dans les classes de leurs enfants avec du blanc de Meudon sur les vitres ou des couvertures de survie accrochées aux fenêtres.

3.500 établissements scolaires fermés jeudi

Jeudi, jour le plus chaud de l'épisode, environ 3.500 établissements scolaires, essentiellement des écoles primaires, étaient fermés et 10.000 avaient aménagé leurs horaires.

Plus de 850.000 collégiens passent dès vendredi les épreuves du brevet. Si certains oraux du baccalauréat ont été reportés de quelques jours pour faire face à la vague de chaleur historique, le brevet des collèges est bien maintenu, avec le français au programme vendredi matin.

«Aujourd'hui, alors que des vagues de chaleur touchent notre pays, nous avons souhaité agir concrètement en aidant les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs à s'équiper, à la fois avec des solutions de rafraîchissement rapidement disponibles et avec des aménagements durables», a déclaré le PDG d'EDF, Bernard Fontana, dans le communiqué.

Début avril, l'entreprise avait annoncé un plan à 240 millions d'euros pour accélérer le passage à l'électrique des ménages modestes et de petites entreprises, et soutenir l'implantation d'activités gourmandes en électricité, dont les centres de données.

Le plan prévoit notamment le financement de pompes à chaleur pour environ 80.000 ménages modestes ou très modestes et de camions électriques pour les TPE-PME, de tout secteur.