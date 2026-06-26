Canicule : faut-il craindre une hécatombe comme en 2003 ?

L'épisode caniculaire que traverse la France est comparé à celui de 2003 pour différentes raisons : les fortes températures, les dispositifs sanitaires d'urgence déclenchés, les manifestations extérieures reportées... Surtout, beaucoup craignent de nombreux morts.

Avec la canicule, les services sanitaires sont sous tension. Au niveau national, les autorités observent une multiplication par quatre des passages aux urgences pour des raisons liées à la chaleur. Selon le cabinet de la ministre de la Santé, 25 arrêts cardiaques ont été recensés à Paris mercredi, contre 10 habituellement.

Face à ces températures extrêmes, le gouvernement a activé le Plan Orsan au niveau 3, son niveau le plus élevé. Cela permettra d'augmenter les effectifs dans les hôpitaux, de renforcer la coordination entre les différents secteurs et d'adapter l'activité hospitalière en fonction de la canicule.

Depuis le 18 juin, soit le début de la canicule, 55 personnes sont mortes par noyade. Concernant les décès liés à la chaleur, le bilan reste difficile à établir, faute de recensements effectués en temps réel. Pour l'instant, trois personnes âgées sont décédées le week-end dernier en Gironde. Trente-trois personnes sont décédées en Île-de-France dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juin. Deux enfants âgés de deux et quatre ans ont également été retrouvés sans vie dans une voiture à Carpentras, sous une chaleur étouffante.

la france s'adapte

Lors de l'épisode caniculaire de 2003, près de 15.000 personnes étaient décédées en France entre le 1er et 20 août, rappelle l'Assemblée nationale. Beaucoup craignent une hécatombe semblable, voire pire. D'autant que les bilan sanitaires consolidés sont dressés plusieurs jours après le constat de tous les décès qui pourraient être liés aux fortes chaleurs.

«La mortalité est en hausse à Paris», a alerté le maire, Emmanuel Grégoire. Le pic de mortalité va «se poursuivre pendant deux, trois jours minimum», a ajouté l’urgentiste et député Philippe Juvin sur BFMTV. Mercredi, les températures ont dépassé les 40 °C dans la capitale.

Depuis le début de cet épisode, le gouvernement a pris une série de mesures, concernant la fermeture des écoles, l'offre des transports ou encore l'organisation d'événements culturels extérieurs ou de rassemblements. La canicule devrait se terminer à la fin de la semaine mais pourrait reprendre durant l'été.