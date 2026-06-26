Canicule : faut-il s'inquiéter pour la production d'eau potable ?

Touchée par l'une des canicules les plus importantes de son histoire, la France est confrontée à des coupures d'électricité. Une problématique qui pourrait engendrer des complications dans la provision d'eau potable.

Les dégâts causés par les fortes chaleurs vont-ils priver certaines villes d'eau potable ? Ces derniers jours, la France avance au rythme de la canicule. Entre les alertes rouges mises en place et les records de chaleur battus, la canicule engendre de nombreuses complications, notamment au niveau énergétique. En effet, depuis le début de l'épisode caniculaire, les coupures d'électricité se sont multipliées dans tout le pays. Une conséquence des fortes chaleurs qui pourrait engendrer un autre problème au niveau des provisions en eau potable.

Interrogé par l'AFP, un responsable du groupe Suez a affirmé pour le moment, les gestionnaires d'usines d'eau potable, dont le fonctionnement peut être ponctuellement affecté par des coupures de courant, sont vigilants mais n'ont pas constaté de conséquence notable pour les usagers à ce stade.

des ruptures sur quatre usines

Lors des canicules, les gestionnaires d'usines d'eau potable peuvent ainsi être confrontés à une «forme d'instabilité» de l'alimentation électrique de leurs installations, a déclaré à l'AFP Marc Bonnieux, directeur général adjoint chargé des activités eau de Suez pour l'Ile-de-France.

Dans la semaine du 15 au 21 juin, point de départ de l'épisode de canicule actuel, le groupe a connu des «ruptures» d'alimentation électrique sur «quatre usines d'eau potable» en Ile-de-France, dans le réseau interconnecté de l'ouest parisien et le réseau interconnecté du sud francilien.

Mais «le fait qu'on soit sur plusieurs usines toujours interconnectées» a fait que «ça n'a pas eu d'impact pour le service» des quelques 3 millions d'habitants alimentés, a-t-il assuré, ces coupures n'excédant pas «quelques heures» en général.

le département des yvelines touché

Le préfet des Yvelines a déclaré jeudi sur X qu'une «importante coupure d'électricité affecte plusieurs communes des Yvelines» depuis mercredi, touchant «certaines installations de production d'eau potable».

«À ce stade, aucune interruption de distribution n'est constatée» mais un arrêté préfectoral impose aux citoyens de limiter les usages non essentiels, reporter l'arrosage des espaces verts et jardins aux horaires autorisés et différer le remplissage des piscines privées. Ce, pour «préserver les capacités du réseau» et «anticiper toute difficulté».

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français Enedis a indiqué à 19h ce jeudi que «50.000 clients étaient privés d'électricité à la suite d'incidents liés aux chaleurs exceptionnelles, essentiellement dans les Yvelines (33.000), dans les Hauts-de-Seine (7.400) et en Gironde (5.700)".