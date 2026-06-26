Canicule : le changement climatique coupable «sans équivoque» de l'intense phénomène qui frappe la France, affirment ces scientifiques

Cette semaine, la France est touchée par l'une des canicules les plus violentes de son histoire. Un phénomène indéniablement provoqué par le changement climatique, selon des scientifiques.

De quoi convaincre les derniers sceptiques. Alors que la France a vécu l'une de ses semaines les plus chaudes de toute son histoire, vivant au rythme des vigilances rouges «canicule» et des températures dépassant allègrement les 40 °C, des scientifiques se sont penchés sur les raisons de ce type d'épisode. Un coupable a été désigné par ces derniers : le changement climatique.

Il est responsable «sans équivoque» de l'intensité de la canicule frappant l'Europe de l'Ouest, qui aurait été pratiquement impossible il y a 50 ans, conclut le groupe de scientifiques du World Weather Attribution (WWA) dans une étude vendredi.

Les températures très élevées durant la journée, mais aussi la nuit, auraient été «pratiquement impossibles» à cette période de l'année en 1976, année également marquée par une canicule exceptionnelle, concluent ces chercheurs, qui étudient la responsabilité du dérèglement climatique d'origine humaine dans des événements météorologiques extrêmes.

d'immenses changements

Une canicule similaire ayant lieu alors aurait été moins chaude de 3,5 °C pendant la journée, et 2,4°C pendant la nuit, ont-ils calculé.

«Nous avons conclu qu'au cours de ces 50 dernières années, pendant lesquelles la planète s'est réchauffée de 1,1 °C, la probabilité d'une canicule comme celle-ci a changé immensément», a souligné Theodore Keeping, de l'Imperial College de Londres, l'un des auteurs.

«Cet épisode n'aurait pas été possible en juin sans changement climatique», a-t-il affirmé encore plus directement lors d'une présentation à la presse.

«Le phénomène climatique n'est pas particulièrement inhabituel mais les températures le sont, ou en tout cas l'étaient avant le changement climatique d'origine humaine», a commenté Friederike Otto, de l'Imperial College de Londres, rapporte l'AFP.

La France n'est pas le seul pays touché. En effet, toute l'Europe de l'Ouest subit depuis plus d'une semaine des températures extrêmes, conséquence de la présence au-dessus de l'Europe de l'Ouest d'une immense masse d'air chaud en provenance d'Afrique et comprimée par de hautes pressions en altitude.

100 fois plus de chances de nuits chaudes

En termes de probabilités, les nuits chaudes ont été rendues environ 100 fois plus probables aujourd'hui que lors de la canicule historique de 2003. Les pics de chaleur pendant la journée sont devenus environ 10 fois plus probables, ont calculé les chercheurs.

Les scientifiques ont aussi écarté toute responsabilité du phénomène naturel El Niño, qui réchauffe les températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, entraînant des épisodes de sécheresses, inondations et températures record dans le monde. Il n'a joué «aucun rôle» dans la vague de chaleur.

Le «stress thermique», qui regroupe températures élevées et niveau d'humidité, rend aussi cette canicule «particulièrement désagréable et dangereuse», remarque Friederike Otto.

Selon l'étude, près de 45 % des 854 villes analysées dans 30 pays européens ont déjà battu, ou sont sur le point de battre, leur record historique de stress thermique.