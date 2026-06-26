Canicule : qu'est-ce que le plan blanc qui a été déclenché dans les hôpitaux d'Île-de-France ?

Face à une canicule exceptionnelle qui met sous tension l'ensemble du système de santé, les autorités ont déclenché ce vendredi le plan blanc dans tous les hôpitaux d'Île-de-France. Voici ce que cela signifie concrètement.

Un plan exceptionnel pour des chaleurs exceptionnelles. Le plan blanc été déclenché ce vendredi dans les hôpitaux d’Île-de-France. Ce dispositif d'urgence vise à permettre aux établissements de santé de faire face à un afflux massif de patients, alors que les services d'urgences enregistrent une hausse importante des admissions liées à la canicule.

Un dispositif exceptionnel

Le plan blanc est un mécanisme de gestion de crise prévu par le Code de la santé publique. Il peut être activé par le directeur d'un établissement de santé lorsque celui-ci est confronté à une situation sanitaire exceptionnelle comme une catastrophe naturelle, un attentat, une épidémie, un accident collectif… ou encore un épisode de canicule de grande ampleur.

Son objectif est de mobiliser rapidement tous les moyens humains et matériels disponibles afin de maintenir la continuité des soins et d'accueillir un nombre accru de patients dans les meilleures conditions possibles.

Quelles sont les mesures prévues ?

Le déclenchement du plan blanc permet notamment :

le rappel de personnels médicaux et soignants volontaires,

la réorganisation des services hospitaliers,

le report de certaines interventions chirurgicales non urgentes,

l'ouverture de lits supplémentaires lorsque cela est possible,

une coordination renforcée avec les services d'urgence, les SAMU, les établissements médico-sociaux et les autres structures de soins.

Chaque établissement adapte ensuite ces mesures à sa propre situation.

Pourquoi est-il déclenché en Île-de-France ?

La région francilienne fait face depuis plusieurs jours à une vague de chaleur particulièrement intense. Les hôpitaux enregistrent une augmentation des passages aux urgences pour des déshydratations, coups de chaleur, malaises, insuffisances respiratoires ou cardiaques, notamment chez les personnes âgées et les patients fragiles.

Les centres de régulation du SAMU et les sapeurs-pompiers sont également confrontés à une hausse importante des appels, tandis que plusieurs services hospitaliers fonctionnent déjà à capacité maximale. Selon l'Agence régionale de santé (ARS), cette mobilisation exceptionnelle doit permettre d'anticiper une aggravation de la situation alors que les températures restent durablement élevées.

Le plan blanc s'inscrit dans le dispositif ORSAN

Le plan blanc constitue l'un des outils du dispositif ORSAN (Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles). Face à la canicule, le gouvernement a renforcé ce dispositif au niveau national afin de mieux coordonner la réponse des hôpitaux, de la médecine de ville, des Ehpad et des autres acteurs du système de santé. Cette montée en puissance permet notamment de faciliter le transfert de patients entre établissements et de répartir les ressources en fonction des besoins.

Les autorités sanitaires rappellent que les principales victimes des fortes chaleurs restent les personnes âgées, les nourrissons, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les travailleurs exposés à des températures élevées.

Si le plan blanc permet aux hôpitaux de mieux absorber le choc sanitaire, les professionnels soulignent que la prévention demeure le meilleur moyen de limiter les conséquences de ces épisodes caniculaires, appelés à devenir plus fréquents et plus intenses avec le changement climatique.

Boire régulièrement, éviter les sorties durant les heures les plus chaudes, maintenir son logement au frais et prendre régulièrement des nouvelles de ses proches vulnérables figurent parmi les principaux gestes de prévention.