Canicule : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Outre les 50 départements placés en vigilance rouge pour canicule ce samedi, 11 autres départements font l’objet d’une alerte jaune pour le même motif, selon Météo-France.

Une nouvelle journée de forte chaleur à venir ? Alors que le mercure grimpe d’une façon inédite dans l’Hexagone ces derniers jours, dépassant parfois les 40 °C notamment à Paris, 11 départements ont été placés en vigilance jaune pour canicule par Météo-France pour la journée du samedi 24 juin.

Il s’agit des Hautes-Alpes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, de la Manche, des Pyrénées-Orientales et du Vaucluse.

Météo-France

Une nuit encore très chaude

Outre ces 11 départements, 50 autres ont été placés en vigilance rouge pour le même motif et 35 autres en vigilance orange, d’après le dernier bulletin de Météo-France.

La principauté d’Andorre est elle aussi maintenue en vigilance jaune canicule pour la journée de ce vendredi.

Au niveau des températures, «la nuit prochaine est encore très chaude sur la majeure partie du pays, avec 22°C à 26°C, excepté près de la Manche (15°C à 18°C)», précise l'institut météorologique.