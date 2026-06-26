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Canicule : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé 13 départements du sud-est du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce vendredi 26 juin.

Une légère amélioration pour le sud-est du pays. Treize départements ont été placés en vigilance jaune canicule par Météo-France pour la journée de ce 26 juin.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Var, le Vaucluse, la Manche, les Côtes d'Armor et le Finistère

La principauté d’Andorre est elle aussi maintenue en vigilance jaune canicule pour la journée de ce vendredi.

Par ailleurs, Météo-France a maintenu 61 départements en vigilance rouge canicule et 22 en vigilance orange.

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L’institut météorologique a indiqué que «vendredi, une baisse des températures progressive par la façade atlantique s'esquisse suite à la dégradation orageuse de jeudi soir».

Météo-Francevigilance météoCanicule

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