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Canicule : voici les 33 départements placés en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans son dernier bulletin émis à 6h, Météo-France a placé 33 départements en vigilance orange pour des risques liés à la canicule concernant ce samedi 27 juin. 

Des chaleurs extrêmes sur une majorité du territoire ce samedi. Dans son dernier bulletin émis à 6h, Météo-France a placé 33 départements en vigilance orange «canicule» concernant la journée de ce samedi 27 juin. 

Sont concernés : l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Eure, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, les Landes, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme et la Vendée. 

@Météo-France

La vigilance orange ne sera pas levée de la journée, selon les prévisionnistes de Météo-France. 

«Températures exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit, sur les nombreux départements en vigilance rouge. Températures également très élevées, de jour comme de nuit, sur les départements en vigilance orange», précise l'institut météorologique dans son bulletin.

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En effet, outre les départements placés en vigilance orange, 50 autres départements de l'Hexagone ont été placés en alerte rouge «canicule» ce samedi 27 juin. 

Caniculechaleurvigilance météo

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