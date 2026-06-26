Canicule : voici les 35 départements placés en vigilance orange ce samedi

Météo-France a placé trente-cinq départements en vigilance orange pour des risques liés à la canicule concernant ce samedi 27 juin.

Des chaleurs extrêmes sur une majorité du territoire. Trente-cinq départements sont toujours soumis à une vigilance orange canicule de Météo-France pour la journée de ce samedi 27 juin.

© Météo-France

Sont concernés : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Eure, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère et les Landes,

Mais aussi, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Var et la Vendée.

«Températures exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit, sur les nombreux départements en vigilance rouge. Températures également très élevées, de jour comme de nuit, sur les départements en vigilance orange», précise l'institut météorologique dans son bulletin.

En effet, outre les départements placés en vigilance orange, cinquante autres départements de l'Hexagone ont été maintenus en vigilance rouge canicule et douze en vigilance jaune.