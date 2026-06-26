Canicule : voici les 50 départements placés en vigilance rouge ce samedi

Dans son dernier bulletin émis à 6h, Météo-France a placé 50 départements en vigilance rouge pour des risques liés à la canicule concernant le samedi 27 juin.

Un samedi caniculaire à venir. Alors que la France vient de passer une semaine rythmée par les alertes rouges et les records de chaleur battus, le week-end qui arrive devrait être du même acabit. Ainsi Météo-France a placé 50 départements en vigilance rouge «canicule» ce samedi 27 juin.

Sont concernés : l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

@Météo-France

La vigilance rouge ne sera pas levée de la journée, selon les prévisionnistes de Météo-France.

«Températures exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit, sur les nombreux départements en vigilance rouge. Températures également très élevées, de jour comme de nuit, sur les départements en vigilance orange», précise l'institut météorologique dans son bulletin.

En effet, outre les départements placés en vigilance rouge, 33 autres départements de l'Hexagone ont été placés en alerte orange «canicule» à propos de cette même journée du samedi 27 juin.