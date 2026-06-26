De puissants orages sont attendus dans ces 46 départements dimanche, avec des risques de vents violents, de pluies intenses, voire de grêle

Des orages puissants sont prévus par le bulletin Keraunos, l’observatoire français des tornades et des orages violents, pour ce dimanche 28 juin. 46 départements sont concernés en tout.

La France s’apprête à passer d’un extrême à l’autre ce week-end. Depuis plus d’une semaine, c’est la canicule qui rythmait les journées. Mais ces fortes chaleurs vont bientôt être remplacées par de violents orages. Keraunos, dans son bulletin météo de dimanche, a prévu que 46 départements ont une grande probabilité d’être touchés par des orages violents, c’est-à-dire «avec des pluies intenses et/ou fortes chutes de grêle et/ou rafales de vent supérieures à 90 km/h».

Toujours cet air chaud venu d'espagne

L'organisme a indiqué qu’il y avait au minimum 70 % de chances que ces forts orages touchent une zone large, de Reims à Mulhouse, et traversant la France en diagonale jusque dans les Pyrénées.

Ces grosses perturbations sont dues aux fortes remontées d’air chaud venues d’Espagne, appelées «Spanish Plume», qui vont rencontrer le «thalweg», un air frais d’altitude en provenance d’Irlande. La différence de températures et de pressions des deux masses d’air va provoquer de fortes perturbations atmosphériques à l’origine de la formation d’orages violents.

Dimanche

Dimanche, les zones de fortes perturbations en provenance du sud-ouest et du sud-sud-ouest remonteront jusqu'à Metz. Dans le sud-ouest de la France, «persistera une masse d’air tropicale encore chaude et humide» qui restera au-dessus des Pyrénées toute la journée. En revanche pour le nord et l'ouest de l'Hexagone, le thalweg rafraîchira un peu l'atmosphère.

Les 46 départements qui seront concernés par de forts orages sont : les Ardennes, la Marne, l’Aube, la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, l’Yonne, la Nièvre, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, la Haute-Saône, le Jura, l’Aisne, la Seine-et-Marne, le Loiret, le Cher, l’Indre, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Doubs, l’Allier, la Loire, le Rhône, l’Ain, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la partie ouest des Landes, le haut des Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Gers, l’Aude, l’Hérault, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l’Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire et le Cantal. Dans cette zone Keraunos a également prévu un risque persistant de fortes pluies et de grêles.

Malgré ces orages, un grand nombre de ces départements, reste classé en vigilance rouge canicule par Météo-France.