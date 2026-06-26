En raison de «défaillances significatives», de nombreuses écoles privées de l'enseignement supérieur pourraient bientôt faire faillite

Des établissements de l'enseignement supérieur pourraient bientôt faire faillite après un rapport publié par l'Igas et l'IGESR qui alerte sur la mauvaise qualité des formations, avec des promesses non tenues.

Frais de réservation non remboursables, classes bondées, heures de cours érodées... La qualité de l'enseignement privé dans le supérieur est remise en cause. Des établissements risquent de faire faillite cette année, alerte un rapport publié vendredi 26 juin par les inspections générales des affaires sociales (Igas) et de l'éducation (IGESR).

Ce rapport vise l'utilisation des fonds publics et la qualité des formations dispensées dans ce secteur en pleine croissance, où l'année de scolarité peut coûter jusqu'à 10.000 euros.

«Cette dynamique de croissance s'est accompagnée d'un recours important à l'endettement, qui, combiné à l'exigence de rentabilité, conduit les écoles à devoir générer chaque année une trésorerie suffisante pour assurer la soutenabilité du modèle (...) Les niveaux de dette observés exposent aussi certains groupes à des fragilités financières accrues», préviennent les inspections.

Ces dernières avaient été saisies après les révélations du livre «Le Cube» de la journaliste Claire Marchal sur le géant du secteur Galileo Global Education, qui mettait en lumière des dérives - frais de réservation non remboursables, classes bondées, heures de cours érodées et course aux rendements au détriment de la qualité.

la qualité des formations épinglée

Les inspecteurs ont contrôlé le groupe Galileo Global Education, détenu notamment par un fonds de pension public canadien - et Collège de Paris - détenu par les frères fondateurs et deux fonds d’investissement.

«La mission dresse un constat préoccupant: la qualité d'un grand nombre de formations délivrées apparait insuffisante, les pouvoirs publics ne disposent d'aucune vision d'ensemble du secteur et les dispositifs d'évaluation et de contrôle présentent des défaillances significatives», résume le rapport.

«Ces insuffisances font peser sur une partie des 400.000 étudiants du secteur lucratif privé, soit environ 15 % des étudiants, de nombreux risques: vitrine commerciale trompeuse, lacunes pédagogiques, promesses d’insertion non tenues, vie étudiante réduite au minimum», déplorent les inspecteurs, qui formulent 32 recommandations.

plus de transparence, aider les étudiants...

Le rapport préconise d'exiger des groupes, dont la fermeture présente un «risque systémique», la présentation d'un plan pour la poursuite d'études des étudiants, d'interdire les labels «bachelor» et «mastère», sources de confusion avec les diplômes nationaux, ou encore d'assurer la transparence des résultats d'insertion professionnelle.

Dans le journal Les Échos, le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste se dit «globalement favorable» aux recommandations, qui rejoignent en partie le projet de loi de régulation du secteur, adopté en première lecture au Sénat le 1er juin.

Les groupes Talis Education et Collège de Paris sont entrés en procédure de sauvegarde, et la liquidation judiciaire de Digital College - visé par un signalement à la justice - et d'Exchange College, qui appartenaient au groupe Collège de Paris, a été prononcée récemment.

Le secteur privé a connu une forte croissance depuis 2018, grâce notamment à la loi sur l'apprentissage. Parmi ces écoles, certaines sont à but lucratif : elles appartiennent le plus souvent à des groupes privés, parfois contrôlés par des fonds d'investissements, dont l'objectif est la réalisation de profits, contrairement aux établissements privés à but non lucratifs. Les aides publiques à l'apprentissage peuvent représenter jusqu'à 50 à 70% des chiffres d'affaires de ces écoles.