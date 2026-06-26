Encadrement des loyers à Paris et en Seine-Saint-Denis : plus d’un tiers des annonces sont non conformes

L'association Consommation, logement et cadre de vie a publié une étude portant sur le respect des plafonds d'encadrement des loyers à Paris et en Seine-Saint-Denis. Au total, 36% des annonces consultées ne rentrent pas dans les clous.

Des chiffres édifiants. Selon une étude, plus d’un tiers des annonces de logements à louer ne respectent pas le plafond d’encadrement des loyers à Paris et en Seine-Saint-Denis. L'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), à l’initiative de cette étude, réclame en conséquence une «pérennisation» du dispositif.

Dans le détail, près de la moitié des annonces (44%) de logements à louer ne sont pas conformes, dans le seul département de la Seine-Saint-Denis. «Il est donné la désagréable impression de profiter d'une population fragile», qui «ne contestera pas les loyers», a déploré l’association CLCV dans un communiqué. Le taux observé à Paris est, lui, plus faible. Ainsi, 30% des annonces de la capitale contournent l'encadrement des loyers.

Au total, 36% des 1.800 annonces consultées par la CLCV dans les deux départements ne rentrent pas dans les clous. En 2024, l’association avait relevé un «taux similaire», celui-ci atteignant 37%.

Des pratiques abusives

«En moyenne, les loyers non-conformes excèdent de 155 euros environ par mois, soit 1.860 euros à l'année», a-t-il été calculé. La CLCV a également précisé que certaines annonces réclamaient jusqu'à 20.000 euros de plus que le montant légal.

Les logements meublés sont plus susceptibles de faire l’objet d’annonces frauduleuses, selon l’étude. Par ailleurs, la CLCV a constaté «un très faible respect de l'encadrement des loyers» pour les petits appartements, d’une superficie de 14 mètres carrés ou moins.

Au total 86% d'annonces non conformes ont été relevées pour ces annonces de logements «surtout prisés par des étudiants ou des jeunes travailleurs, aux ressources limitées», comme le souligne l’association.

Parmi les diverses méthodes de contournement employées par les bailleurs, celle du complément de loyer est particulièrement pointée du doigt par la CLCV. L’association relève notamment l’exemple d’une annonce qui réclamait 197 euros par mois, sans aucune justification.

L’expérimentation de l’encadrement des loyers est censée prendre fin dans quelques mois, en novembre. Le dispositif pourrait toutefois être prolongé pour encore deux années. La CLCV plaide pour sa «pérennisation sans délai», affirmant que l’encadrement des loyers «protège les locataires des abus des bailleurs».