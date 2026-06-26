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La justice confirme l’annulation de la baignade en burkini dans les piscines municipales de Grenoble

Le tribunal a jugé que cette dérogation «était destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse». [Aline Morcillo / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
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Le tribunal administratif de Grenoble vient d'ordonner l'annulation de l'article 10 sur le règlement des piscines grenobloise autorisant «les tenues de baignade non près du corps lorsqu'elles ne sont pas plus longues que la mi-cuisse». 

Le port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble définitivement banni. Le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, jeudi 25 juin, l'annulation de l'article 10 sur le règlement des piscines grenobloise adopté en mai 2022, sous la décision d'Éric Piolle, rapporte la presse locale dont France Bleu et Actu.fr.

Cet article avait permis, sans l'inscrire noir sur blanc, d'autoriser la baignade en burkini grâce à une formulation de toute importance. L'article autorisait désormais «les tenues de baignade non près du corps lorsqu'elles ne sont pas plus longues que la mi-cuisse». Le burkini coche toutes ces cases. 

L'article avait déjà été suspendu par le tribunal et le Conseil d'État quelques jours après son adoption. 

une «revendication de nature religieuse»

Le tribunal administratif de Grenoble a jugé que cette dérogation «était destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse» permettant de satisfaire «une demande d'une catégorie d'usagers et non pas, comme elle l'affirme, une demande de tous les usagers». 

L'article 10 de ce règlement «doit être regardé comme ayant pour seul objet d'autoriser les costumes de bain communément dénommés burkini», estime le tribunal judiciaire de Grenoble. 

Sur le même sujet Port du burkini : tout savoir sur ce maillot de bain qui fait débat Lire

Désormais, sont acceptées les tenues de bain «faites d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade, ajustées près du corps et qui n'ont pas été portées avant l’accès à la piscine».          

BurkiniGrenoble

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