Léon XIV en France : le pape célèbrera une messe sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées

Le pape Léon XIV est attendu en France du 25 au 28 septembre, où il y célèbrera une messe «sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées». Environ 500.000 fidèles sont attendus.

Il s'agit probablement de la visite la plus attendue de la rentrée. Le pape Léon XIV célèbrera une messe à Paris «sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées» le samedi 26 septembre au cours de sa visite en France, a annoncé vendredi 26 juin à l'AFP l'archevêque de Paris Laurent Ulrich.

Cette messe géante, organisée en début d'après-midi, devrait attirer 500.000 personnes, selon le diocèse. Le vendredi 25 en fin de journée une grande rencontre avec des jeunes est également prévue au Stade de France, à Saint-Denis, a précisé Mgr Ulrich.

«En choisissant ces lieux pour leur capacité d'accueil, d'abord, nous voulons que ces rendez-vous soient ouverts au plus grand nombre, venus certainement de toute la France», a affirmé l'archevêque de Paris.

Des lieux symboliques

Mgr Ulrich a également souligné sa volonté d'accueillir Léon XIV, qui se rendra en France du 25 au 28 septembre, «dans des enceintes et des points symboliques de Paris et de la France», qui manifestent «la joie de tout un pays et de sa capitale de se porter à sa rencontre».

Les organisateurs attendent 75.000 personnes environ à la veillée de prières du vendredi soir organisée au Stade de France. «Sa venue en Seine-Saint-Denis, terre marquée par tant de diversités, nous réjouit et nous honore. Il sera le bienvenu au milieu des jeunes et catéchumènes, trésors de l’Église de France arrivant de tous les horizons», a affirmé à l'AFP l'évêque de Saint-Denis Etienne Guillet.

Après Paris, où il rencontrera Emmanuel Macron, Léon XIV doit se rendre à Lourdes où il célèbrera une messe en plein air le dimanche 27, puis en Moselle, où une autre messe est prévue à la cathédrale de Metz le lundi 28 septembre.