Les Français obligés de parfois devoir payer deux fois une facture, tranche la justice

La Cour de cassation rappelle qu’un paiement effectué à un escroc ne protège pas toujours le débiteur. Dans certains cas, celui-ci peut être contraint de régler une seconde fois la somme due au véritable créancier.

C’est une décision qui pourrait surprendre bon nombre de Français. La justice estime qu’il est possible, et même légal, de devoir payer deux fois une même facture dans certaines circonstances précises.

En cause : les situations de fraude où un tiers se fait passer pour un créancier afin de détourner un règlement. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, régler la somme à un imposteur ne met pas nécessairement à l’abri. La Cour de cassation est claire. Un escroc qui usurpe une identité «n’est pas un«créancier apparent»», selon l'article 1342-3 du code civil.

Flou juridique

Ainsi, seul le paiement effectué de bonne foi à un véritable «créancier apparent» peut libérer le débiteur. Dans le cas contraire, la dette reste due.

Cette situation s'est récemment produite lorsqu'une société spécialisée dans la fourniture de produits combustibles avait été sollicitée par un intermédiaire commercial pour approvisionner en gazole un navire qui faisait escale à Marseille pour le compte d'une autre société.

Mais le document s'est révélé être frauduleux. L'adresse e-mail avait été légèrement modifiée tout comme les coordonnées bancaires qui étaient erronées. Cette dernière avait porté plainte et obtenu gain de cause en première instance. Une décision finalement retoquée par la cour d'appel qui avait infirmé le jugement et rejeté sa demande de paiement.