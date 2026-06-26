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Mort de Louis : «Il a eu un parcours de vie très difficile, en aucun cas il ne malmenait ses autres camarades», témoigne sur CNEWS un ex-éducateur de l'ado lynché à mort dans un guet-apens

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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À la suite de la mort du jeune Louis, lynché sur un chantier à Narbonne par 5 autres jeunes, un de ses éducateurs spécialisés témoigne anonymement. Il s'est occupé de lui dès ses 11 ans dans une école adaptée, où il était scolarisé.

Un témoignage important. Ces dernières heures, la France pleure Louis, 17 ans, mort après avoir été roué de coups par une bande de jeunes sur un chantier de Narbonne vendredi dernier. Après avoir été placé dans le coma, le jeune homme a rendu son dernier souffle ce mardi 23 juin. 

Les équipes de CNEWS ont pu recueillir le témoignage d'un éducateur qui a croisé la route de Louis, alors qu'il n'avait que 11 ans. Il était alors scolarisé dans une école adaptée. 

Cet homme, qui témoigne anonymement, décrit un jeune garçon vulnérable : «C'était un jeune qui a été admis sur cette école adaptée parce que c'est un jeune qui avait un profil de vulnérabilité. Il a eu une habilitation MDPH, donc reconnaissance de personnes en situation de handicap», a-t-il expliqué au micro de CNEWS.

«Un parcours de vie très difficile»

L'éducateur dépeint le portrait d'un jeune garçon qui avait besoin d'être protégé : «C'était un jeune qui avait ses difficultés parce qu'il avait un parcours de vie très difficile. C'était un jeune qui en aucun cas malmenait ses autres camarades. C'était un jeune justement qu'il fallait plutôt protéger du groupe», a-t-il ajouté. 

Louis était hébergé provisoirement au sein d'une structure de l'aide sociale à l'enfance à Narbonne depuis le mois de mai : «Comment entendre qu'au nom de la protection de l'enfant, on ordonne son placement et que 4-5 mois après, il se retrouve massacré, semble-t-il, dans un contexte de fréquentation de ce lieu de placement», s'est interrogé cet éducateur. 

«Dans la protection de l'enfance, souvent, on peut retrouver des jeunes qui ont des vulnérabilités, qui ont des handicaps et qui côtoient des jeunes qui sont placés avec des profils de délinquants», a conclu l'homme. 

Sur le même sujet Mort de Louis, 17 ans, lynché à Narbonne : qui sont les 5 suspects ? Lire

Dans cette affaire, 5 jeunes ont été mis en cause dans l'information judiciaire ouverte par le parquet de Narbonne. Ils ont été mis en examen pour tentative d'assassinat. 

NarbonneassassinatViolencetémoignageFaits divers

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