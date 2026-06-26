Orages : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son dernier bulletin émis à 6h, Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune «orages» concernant ce samedi 27 juin.

Des orages et de la chaleur pour commencer le week-end. Alors que la France connaît l'une des canicules les plus violentes de son histoire, des perturbations orageuses sont attendues ce week-end sur une grande partie du territoire. Ainsi Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune «orages» ce samedi 27 juin.

Sont concernés : l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme et la Vendée.

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La vigilance jaune ne sera pas levée de la journée, selon les prévisionnistes de Météo-France.

Toujours selon Météo-France, les perturbations orageuses devraient continuer tout le week-end.

Outre cette vigilance jaune, 83 départements de l'Hexagone ont été placés soit en en alerte rouge ou orange pour des risques liés à la «canicule» à propos de cette même journée du samedi 27 juin.

Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances mises en place par Météo-France ici.