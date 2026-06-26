Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 44 départements en vigilance jaune «orages» concernant ce samedi 27 juin.

Des orages et de la chaleur pour commencer le week-end. Alors que la France connaît l'une des canicules les plus violentes de son histoire, des perturbations orageuses sont attendues ce week-end sur une grande partie du territoire. Ainsi Météo-France a placé 44 départements en vigilance jaune «orages» ce samedi 27 juin.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, la Dordogne, le Doubs, l'Eure, le Finistère, le Gers, la Gironde, l'Ile-et-Vilaine, le Jura, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne.

Sont aussi visés par cette alerte : le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges et le Territoire de Belfort.



@Météo-France

La vigilance jaune ne sera pas levée de la journée, selon les prévisionnistes de Météo-France.

Toujours selon Météo-France, les perturbations orageuses devraient continuer tout le week-end.

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