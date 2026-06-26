Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 53 départements en vigilance jaune «orages» concernant ce samedi 27 juin.

Des orages et de la chaleur pour commencer le week-end. Alors que la France connaît l'une des canicules les plus violentes de son histoire, des perturbations orageuses sont attendues ce week-end sur une grande partie du territoire. Ainsi Météo-France a placé 53 départements en vigilance jaune «orages» ce samedi 27 juin.

Sont concernés : l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, les Côtes d'Armor, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Manche, la Marne, la Mayenne, le Morbihan, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Vaucluse, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.



© Météo-France

La vigilance jaune ne sera pas levée de la journée, selon les prévisionnistes de Météo-France.

Toujours selon Météo-France, les perturbations orageuses devraient continuer tout le week-end.

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