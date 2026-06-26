Présidentielle 2027 : entre Gabriel Attal et Edouard Philippe, comment se positionne le MoDem de François Bayrou ?

Face à la multitude des candidatures et projets au sein du bloc central, François Bayrou a pris la décision de ne pas se lancer dans la course à la prochaine présidentielle. Le président du MoDem et ancien Premier ministre n’a pour l’heure apporté son soutien à personne, préférant travailler à une forme de recomposition du centre.

Il a fait son retour dans le jeu politique. Alors que de plus en plus de personnalités ont indiqué se préparer ou bien même se présenter à l’élection présidentielle de 2027, François Bayrou a décidé de prendre une autre voie. L’ancien Premier ministre a fait le choix de ne pas se lancer dans la course à l’Élysée, préférant alerter sur «le combat de sa vie», à savoir l’urgence de mettre un terme au dérapage budgétaire.

Alors que Gabriel Attal et Edouard Philippe ont tous deux lancé leur campagne, l’ancien maire de Pau a indiqué, le 16 juin dernier, sur France Inter, ne pas «adhérer au parti «TPMG»», qu’il a traduit par «Tout pour ma gueule». «Je ne suis pas candidat. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils le sont tous. En restant singulier, on peut dire des choses plus librement, et être plus utile au pays», a-t-il ajouté.

Il est temps de prendre conscience de la gravité de la situation et d'arrêter avec le TPMG : le tout pour ma gueule.#AlerteSurLaFranceQuiVientpic.twitter.com/e73hpzJ99x — François Bayrou (@bayrou) June 16, 2026

«Placer des éléments dans le débat public»

S’il n’a pas voulu accompagner la sortie de son livre, intitulé «Alerte sur la France qui vient», sorti le 18 juin dernier, par une candidature, François Bayrou entend user de son rôle de chef de parti pour peser dans le débat. «Le rôle du MoDem est de travailler avec les gens qui rejettent en bloc La France insoumise et le Rassemblement national», a expliqué à CNEWS Jules Pasquier, président des Jeunes Démocrates.

Pour le représentant du mouvement de jeunesse du parti, la non-candidature de François Bayrou permet à sa formation politique de pouvoir «placer des éléments dans le débat public». «Nous pouvons parler à cœur ouvert. Notre rôle est d’œuvrer à la recomposition du centre en allant parler à ces Français dépités par le choix qu’on leur offre. Nous devons être cette troisième voie», a plaidé celui qui est également Conseiller de Paris.

L’ancien Premier ministre déplore la multitude des candidatures. Il ne s’est pour l’heure affiché avec aucun candidat à la présidentielle. «L’objectif du MoDem est de travailler un espace politique plutôt que de se rallier en faisant monter les enchères, cela n’aurait aucun sens, selon Jules Pasquier. Le but est d’être un point de rencontre entre les gens de bonne volonté».