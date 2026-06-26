Présidentielle 2027 : le RN loin devant, Edouard Philippe devance toujours Gabriel Attal et Bruno Retailleau, selon un dernier sondage

Un sondage Ifop, publié jeudi, confirme la tendance de ces derniers mois. Si Edouard Phillipe creuse l'écart avec Gabriel Attal, le Rassemblement national pourrait, lui, atteindre un niveau inédit sous la Ve République.

La course à l'Élysée se poursuit. Et pour l’instant, malgré la multiplication des candidatures, Edouard Philippe fait la course en tête à droite et au centre, mais reste loin derrière le Rassemblement national, qui s’impose nettement dans tous les scénarios testés.

D’après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio publié jeudi, le maire du Havre devance clairement ses concurrents directs. En l’absence de Gabriel Attal, il recueille entre 19% et 2% des intentions de vote, contre 15% pour l’actuel favori de Renaissance. Si les deux anciens Premiers ministres se présentaient simultanément, l’écart se creuserait davantage encore : 14% pour Edouard Philippe contre seulement 8% pour Gabriel Attal.

Le RN tout en haut

Bruno Retailleau, de son côté, apparaît en retrait dans presque toutes les configurations. Le président des Républicains oscille généralement entre 8% et 11%. Une seule hypothèse lui est plus favorable : une triangulaire avec Gabriel Attal et Marine Le Pen où il atteindrait 14%, un scénario jugé peu probable à ce stade.

Mais au sommet, le match reste dominé par le Rassemblement national. Marine Le Pen, en attente d’une décision judiciaire le 7 juillet sur sa capacité à se présenter, est créditée de 32% des voix. Elle est toutefois devancée par son dauphin Jordan Bardella, qui ferait encore mieux en cas de candidature, culminant entre 35% et 37%.

Jean-Luc Mélenchon en pole à gauche, Eric Zemmour à 6%

À gauche, Jean-Luc Mélenchon conserve la première place avec des intentions de vote situées entre 12% et 15%. Il devance Raphaël Glucksmann, mesuré entre 8% et 11%. François Hollande, testé en alternative, ne dépasserait pas les 9%.

Enfin, aucun autre candidat déclaré ou potentiel ne semble en mesure de franchir la barre des 5%, à l’exception d’Éric Zemmour, qui pourrait atteindre jusqu’à 6% dans une configuration où Marine Le Pen porterait les couleurs du RN.