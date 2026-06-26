Scolarité : le mauvais comportement des parents pourrait bientôt obliger un élève à changer d’école

Un projet de décret du ministère de l'Éducation nationale prévoit de pouvoir changer un élève d'établissement si le comportement de l'un de ses parents perturbe gravement son école.

Une mesure qui interroge. Un élève pourrait bientôt être contraint de changer d'école si le comportement de l'un de ses parents perturbe gravement le fonctionnement de son établissement. C'est ce que prévoit un projet de décret du ministère de l'Éducation nationale, consulté ce vendredi par l'AFP.

Le texte, qui doit encore être modifié, vise à mieux protéger les élèves et les personnels confrontés à certaines situations. Avant toute décision, un échange devra avoir lieu entre les parents et l'autorité académique.

Dans le premier degré, le directeur de l'école saisirait le directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen), qui demanderait ensuite au maire d'inscrire l'élève dans un autre établissement de la commune. Si celle-ci ne compte qu'une seule école publique, le transfert ne pourrait avoir lieu qu'avec l'accord d'une autre commune.

Au collège et au lycée, la décision reviendrait directement au Dasen, saisi par le chef d'établissement. Pendant toute la procédure, le parent ne pourra plus entrer à l'école.

Des «zones d'ombre» qui inquiètent

Ce texte suscite de fortes inquiétudes du côté d'une partie des syndicats d'enseignants et de professeurs et directeurs des écoles, et des parents d'élèves, sur le principe et sur sa mise en œuvre.

En effet, les syndicats et les associations de parents d'élèves soulèvent plusieurs questions. Ils évoquent le cas des parents séparés, mais aussi celui des communes qui refuseraient d'accueillir l'élève. Le flou autour du «comportement» reproché aux parents inquiète également.

«L'élève n'a pas à subir les conséquences du comportement des parents», s'insurge Mustafa Ozcelik, vice-président de la FCPE, première fédération des parents d’élèves, qui demande le retrait de ce projet de décret.

«C'est un signal envoyé à une profession démunie» parfois face à certaines situations, «mais un signal très primaire, pas à long terme», estime Aurélie Gagnier, secrétaire générale de la FSU-SNUipp, premier syndicat du premier degré.

Pour beaucoup, le «comportement qui compromet gravement le fonctionnement» est flou, et peut être source d'appréciations différentes selon les établissements.

Béatrice Laurent, secrétaire nationale de l'Unsa éducation chargée des politiques éducatives, est plutôt favorable à cette mesure pour son «effet dissuasif», face aux «insultes», «menaces», «atteintes à la réputation, sur les boucles des parents» qui «se multiplient».

Le projet de décret soit être soumis au vote du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) le 9 juillet, une instance consultative.