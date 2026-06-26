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«S'engager autrement» : pourquoi les armées françaises veulent recruter 3.500 employés civils chaque année

Les employés civils représentent un quart des effectifs des Armées. [Carine Schmitt / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Afin d’engager 3.500 employés civils chaque année, le ministère des Armées a lancé ce vendredi 26 juin une campagne, intitulée «S'engager autrement», pour promouvoir le recrutement de ces personnes qui représentent un quart de ses effectifs.

Des tâches diverses et variées mais pas de déploiement. Le ministère des Armées a lancé ce vendredi une campagne pour promouvoir le recrutement d'employés civils. Cette dernière, intitulée «S'engager autrement», vise à embaucher plus de 3.500 civils chaque année.

 

«Cette complémentarité civilo-militaire n'est pas récente, il y a ce besoin d'équilibre entre une population mobilisable, projetable, sous contrainte opérationnelle, et une ressource plus stable qui va s'inscrire dans la durée et qui reste sur le territoire métropolitain en soutien de l'ensemble des missions opérationnelles des armées», a expliqué Anne Bonenfant-Houyvet, sous-directrice du recrutement pour les Civils de la Défense.

«Les civils n'ont pas vocation à être déployés en opérations extérieures», a-t-elle insisté, expliquant que le spectre des métiers est large, du spécialiste du numérique à la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la restauration, la logistique ou encore le BTP.

Quelque 350 ouvriers d'Etat continuent à être recrutés chaque année, essentiellement dans les métiers de la maintenance aéronautique ou terrestre. Les nombreux professionnels médicaux et paramédicaux qui travaillent au profit du Service de santé des armées (SSA) sont eux directement gérés par le SSA.

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Le recrutement s'effectue par concours, par mobilité depuis les autres ministères, par contrat ou par l'intégration dans la fonction publique d'anciens militaires. Les recrutements par contrat s'effectuent pour une durée initiale de trois ans, voire directement en CDI.

Le ministère des Armées compte actuellement 64.000 civils pour près de 200.000 militaires. Ces derniers représentent un quart des effectifs.

ArméeMinistère de la DéfenserecrutementArmée française

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