Sondage : 81% des Français favorables à des sanctions contre les magistrats qui ont failli dans l’affaire Lyhanna

Alors que Gérald Darmanin a annoncé la suspension en début de semaine d’un substitut du parquet d'Auch en charge de l’enquête du meurtre de Lyhanna, un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce vendredi met en avant que 81% des Français sont favorables à des sanctions contre les magistrats qui ont failli dans cette affaire.

Faire rendre des comptes à la magistrature. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce vendredi 26 juin, 81% des Français sont favorables à des mesures disciplinaires contre les magistrats qui ont failli dans l’affaire Lyhanna.

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Pour rappel, une enquête administrative est en cours pour déterminer les défaillances de la justice française dans le cadre de l’affaire Lyhanna, une jeune enfant de 11 ans, violée et tuée par un pédocriminel qui faisait l’objet de plusieurs plaintes en attente.

Ce lundi 22 juin, le garde des Sceaux Gérald Darmanin, a indiqué qu’un premier rapport de 46 pages avait mis en avant que «l’urgence de ce dossier n’a pas été prise en compte». Le ministre de la Justice a par ailleurs promis des sanctions à la hauteur des fautes de chacun, indiquant qu’un substitut du parquet d'Auch en charge de l’enquête du meurtre de Lyhanna avait d’ores et déjà été suspendu.

Une jeunesse très sévère avec la Justice

Ainsi, cette volonté de sanctionner les magistrats ayant failli dans le dossier Lyhanna est partagée par les Français, qui sont plus de 8 sur 10 à les appeler de leurs vœux. Dans le détail, l’étude met en avant que les femmes sont 83% à souhaiter des sanctions, soit 5 points de plus que leurs homologues masculins (78%).

Par ailleurs les résultats montrent que plus les sondés sont jeunes, plus ils sont favorables à ces mesures disciplinaires. Ils sont 93% à souhaiter ces dernières pour la part des 18-24 ans contre 86% pour les 25-34 ans, 77% pour les 35-49 ans et 78% pour les 50 ans et plus.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 84% des sondés appartenant aux inactifs souhaitent des sanctions, contre 83% pour les CSP- et 74% pour les CSP+.

Un clivage gauche-droite présent

Sur le volet politique, le clivage traditionnel entre la gauche et la droite se fait sentir dans les résultats de l’étude. En effet, les partis de droite se montrent historiquement plus sévères avec les magistrats que ceux de gauche.

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Ainsi, les sondés se réclamant de la France insoumise sont seulement 57% à demander des sanctions à l’encontre des magistrats ayant failli dans le dossier du meurtre de la jeune Lyhanna, contre 61% à le souhaiter pour ceux des Ecologistes et 74% pour ceux du Parti socialiste.

A contrario, la part de sondés souhaitant voir les magistrats concernés sanctionnés est largement plus forte à droite du spectre politique. Cette dernière atteint 92% pour les proches des Républicains et même 94% pour ceux du Rassemblement national.

Enfin, les sondés soutenant le parti présidentiel Renaissance, se rapprochent du taux moyen des Français, puisqu’ils sont 82% à être favorables aux sanctions.

* Sondage réalisé les 25 et 26 juin par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.