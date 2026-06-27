Canicule : ce que l’on sait de l’homme mort noyé dans le canal Saint-Martin à Paris

Un homme majeur s’est noyé ce vendredi en dehors de l’espace de baignade autorisé du canal Saint-Martin à Paris. Pour l’heure, peu d’informations ont été communiquées par les autorités sur son identité.

Nouveau drame lié aux fortes chaleurs. Ce vendredi soir, un homme a perdu la vie en se baignant dans le canal Saint-Martin, situé dans le 10e arrondissement de Paris. D’après la préfecture de police, les pompiers de la BSPP (Brigade des sapeurs-pompiers de Paris) sont intervenus sur le Quai de Valmy et n’ont pas pu réanimer la victime.

Pour le moment, les autorités n’ont laissé filtrer aucune information sur le défunt comme son identité et son âge précis. Il serait toutefois majeur et se trouvait au bar avec deux de ses collègues quai de Jemmapes avant le drame selon le Figaro qui a cité des sources policières.

Sa disparition aurait été signalée au commissariat du 10e arrondissement, a de son côté rapporté Le Parisien.

un message de prévention

La victime s’est ensuite baignée «en dehors de l’espace surveillé et des horaires d’ouverture de la baignade», a indiqué sur X, le maire de Paris Emmanuel Grégoire. «Nous le disons, nous le répétons : se baigner en dehors des horaires d’ouverture de la baignade encadrée, en dehors des espaces surveillés, est dangereux», a-t-il ajouté en présentant ses condoléances aux proches du défunt.

Ce soir, un homme s’est noyé dans le canal Saint-Martin, en dehors de l’espace surveillé et des horaires d’ouverture de la baignade.



Nous attendons de disposer de toutes les circonstances du drame, et nous remercions l’ensemble des secours mobilisés.



J’adresse toutes mes… — Emmanuel Grégoire (@egregoire) June 26, 2026

La maire de l’arrondissement concerné, Alexandra Cordebard a également adressé un message de prévention sur le réseau social tout comme à la famille de la victime. «Mes pensées vont à ses proches. Chacun doit, plus que jamais, respecter les règles de baignade», a-t-elle écrit.

Afin de déterminer les causes de la mort, une enquête a été ouverte. «Des investigations sont en cours, notamment aux fins d’établir l’identité certaine du défunt», d’après le parquet de Paris, contacté par Le Figaro.

Le dernier bilan communiqué vendredi matin par la ministre des Sports faisait état de 55 noyades en France depuis le début de l'épisode caniculaire.