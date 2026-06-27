Canicule : combien la commande de 30.000 climatiseurs pour les hôpitaux va-t-elle coûter à l’État ?

Dans le cadre de la lutte contre la canicule, le Premier ministre Sébastien Lecornu, a approuvé une commande de 30.000 climatiseurs à destination des hôpitaux. Une mesure qui devrait coûter des dizaines de millions d’euros.

Face à un épisode de canicule historique, l’État français a décidé d’investir. Dans ce cadre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a «validé», sur proposition de la ministre de la Santé Stéphanie Rist, une commande de «30.000 climatiseurs pour les hôpitaux».

Cette annonce fait partie du plan annoncé la veille par Matignon dans un courrier aux maires. Il avait notamment fait mention d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour «faire face aux besoins urgents de rafraîchissement» dans les établissements de santé les plus exposés à la chaleur.

L’exécutif préoccupé

La canicule amorce son reflux ce week-end mais après avoir épuisé les corps, elle soumet les hôpitaux à une pression extrême et les décès à domicile sont l'«angle mort» d'un phénomène d'une violence inédite.

Causées principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains, les vagues de chaleur comme celle qui frappe actuellement une grande partie de l'Europe, sont appelées à s'intensifier, avec de lourdes implications économiques ou sanitaires.

L’AP-HP, les hôpitaux publics parisiens, a fait état d'une hausse de 80% cette semaine des appels au Samu à Paris et dans la petite couronne, où le plan blanc d'urgence sanitaire a été déclenché, La ministre de la Santé a dit s'attendre vendredi à des «décès» dans les jours qui viennent, liés la canicule, exceptionnelle par son intensité et sa durée.

Les autorités sanitaires ne sont pas encore en mesure de donner des estimations en matière de mortalité pour l'épisode en cours, les effets de la chaleur pouvant se traduire après plusieurs jours, mais plusieurs responsables alertent déjà sur des décès. À travers la France, les hôpitaux apparaissent de plus en plus sous tension, alors que le gouvernement a activé le niveau maximal d'un plan d'urgence sanitaire, dit Orsan.