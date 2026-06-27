Canicule : des élèves ont passé leur oral de français du bac dans un endroit insolite

À Rueil-Malmaison, des lycéens ont passé leur oral de français du baccalauréat dans un endroit souterrain pour échapper aux fortes chaleurs ce vendredi. Une photographie publiée sur les réseaux sociaux a fait réagir.

En pleine canicule, des lycées ont passé ce vendredi leur examen oral de français du baccalauréat dans un parking souterrain de leur lycée de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). «Ce ne sont même pas des astuces, c'est le mode survie», a estimé l'enseignante et conseillère insoumise d'Île-de-France, Julie Garnier, sollicitée par l'AFP, qui a diffusé l'information.

Sur ses réseaux sociaux, elle a publié une photographie montrant des bureaux et des chaises installés dans un parking souterrain, sans lumière naturelle, où l'on distingue une flaque d'eau, affirmant que cela s'est déroulé à Rueil-Malmaison pour l'oral de français.

Oraux du bac de français à Rueil-Malmaison



Mais ce matin encore, @vpecresse était très fière de son bilan rénovation dans les lycées. #PecresseDemission#caniculepic.twitter.com/Hfh4xcc03j — Julie Garnier 🐝🐢 (@JulieGarnierFI) June 26, 2026

Une aide d'un million d'euros

La photo aurait été prise par l'un de ses confrères qui a fait passer l'examen dans le parking de son lycée. Le rectorat de Versailles a confirmé à l'AFP que des oraux du baccalauréat ont bien eu lieu dans le parking souterrain du lycée Eiffel à Rueil-Malmaison en raison des fortes chaleurs.

«Cette décision a été prise par l’établissement pour garantir aux lycéens candidats et aux jurys d’être dans les conditions les moins défavorables possible au regard des conditions météo», a expliqué le rectorat. L'installation a été réalisée «après un nettoyage complet des lieux ainsi qu'une vérification rigoureuse des conditions de sécurité», a-t-il affirmé.

Et d'ajouter : «Cette solution a été retenue afin d'éviter un report des épreuves qui aurait entraîné de nombreuses difficultés d'organisation, tout en générant un important stress.»

Une aide d'un million d'euros pour les 500 lycées centres d'examen leur permettant «de s'équiper en ventilateurs, en brumisateurs, et de tout autre équipement de rafraîchissement nécessaire pour protéger les lycéens et les personnels durant les pics de chaleur» a été débloquée, selon une annonce en début de semaine de la Région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse.