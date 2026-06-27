Canicule : la période des soldes prolongée pour soutenir les commerçants

Afin de venir en aide au secteur du commerce, touché de plein fouet par la canicule, le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé de prolonger la période des soldes, qui a démarré le 24 juin dernier. La nouvelle date de fin n’a pour l’heure pas été communiquée.

Un secteur en proie à une crise. En raison de la canicule, qui touche la totalité de la France depuis plusieurs jours, les magasins ont été désertés, malgré le début de la période des soldes, le 24 juin dernier.

Face à ce constat, le Premier ministre a pris la décision de prolonger cette séquence, a appris CNEWS, confirmant une information de La Tribune dimanche. Pour rappel, les soldes d’été devaient se terminer initialement le 21 juillet prochain. Pour l’heure, la date de fin n’a pas encore été arrêtée par l’exécutif.

«C’est une occasion unique de soutenir nos commerces de proximité et une tradition commerciale que nous aimons. Ne la ratons pas», a indiqué le ministre chargé du Commerce Serge Papin ce samedi sur X.

Nous prolongeons les soldes d’été.



En accord avec le Premier ministre @SebLecornu, sur proposition du député @antoinevermorel et pour répondre à la demande de plusieurs fédérations de commerçants : j’ai décidé de prolonger la durée des soldes après un démarrage considérablement… — Serge Papin (@SergePapin_rf) June 27, 2026

Les commerces de centre-ville inquiets

Si les grands magasins, climatisés, ne semblent pas avoir été désertés lors de la période des soldes, les commerces de centre-ville se montrent, eux, plus inquiets par la baisse de la fréquentation en raison de la canicule.

Ces derniers ont en effet émis des craintes sur le fait que cette baisse de leur chiffre de ventes ne se reporte vers les plates-formes en ligne. Ces derniers jours, la fréquentation des centres commerciaux a augmenté de 4,6%, a indiqué mardi la Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires (Fact) à l’AFP.