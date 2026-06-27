Canicule : les incivilités se multiplient à Paris

Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de fortes incivilités aux abords du canal Saint-Martin à Paris. Dégradations, mises en danger, intimidations et baignades interdites s'y multiplient, sur fond de canicule.

Depuis plusieurs jours, de nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant des scènes d'incivilités aux abords du canal Saint-Martin, principalement situé entre les 10e et 11e arrondissements de Paris.

Avec les fortes chaleurs, des dizaines de jeunes se sont rassemblés sur les berges pour profiter d'un peu de fraîcheur. Plusieurs séquences relayées en ligne montrent toutefois des comportements particulièrement dangereux et des actes de dégradation.

Des bus, des automobilistes et une cycliste pris pour cible

Sur certaines vidéos, des adolescents s'accrochent à des bus de la RATP en circulation. L'un d'eux parvient même à monter sur le toit d'un véhicule qui continue sa route, au risque de provoquer un grave accident.

D'autres images montrent un automobiliste aspergé à l'aide d'un pistolet à eau. Rapidement encerclé, il se retrouve bloqué par un groupe de jeunes qui place un vélo devant sa voiture pour l'empêcher d'avancer. L'un des adolescents monte à plusieurs reprises sur le capot du véhicule. Le conducteur brandit alors une béquille pour tenter de l'éloigner, avant qu'un coup de pied ne soit porté à l'arrière de sa voiture.

Une autre séquence montre une cycliste, elle aussi visée par des jets d'eau. Lorsqu'elle descend de son vélo pour réprimander un adolescent, un autre s'empare brièvement de sa bicyclette sous les rires du groupe. Le vélo semble finalement lui être restitué.

Des plongeons interdits malgré les risques

Sur plusieurs vidéos, on peut voir également des jeunes plongeant dans le canal Saint-Martin malgré l'interdiction. Certaines scènes se déroulent sous le regard des forces de l'ordre, qui apparaissent intervenir dans un contexte particulièrement agité.

Ces baignades présentent un risque important en raison de la présence d'objets immergés, notamment des vélos ou d'autres éléments métalliques, susceptibles de provoquer de graves blessures.

À ce stade, les autorités n'ont pas communiqué sur d'éventuelles interpellations ou sur les suites judiciaires de ces incidents.